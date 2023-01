Sernageomin: situación del Nevados del Chillán bajó a alerta verde

Tras 6 años y 10 meses, el complejo volcánico Nevados de Chillán "vuelve a un estado de normalidad", por lo que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) resolvió bajar su condición a alerta técnica verde.

Durante casi 7 años el proceso eruptivo obligó a tener una alerta amarilla, en un ciclo que "tuvo como consecuencia la creación de varios cráteres pequeños que dieron paso a un cráter mayor denominado 'Nicanor', donde se concentró gran parte de la actividad del proceso".

Sernageomin agregó que se generaron "8 flujos de lavas de alcance, que no superaron los 2 kilómetros de longitud. También se formaron algunos domos de lava, que ocasionaron explosiones menores y emisión de cenizas fina que en alguna ocasione se percibió en localidades cercanas como Las Trancas".

En 2018 se vivió el episodio más complejo, cuando se decretó alerta técnica naranja, por el surgimiento de un gran domo que se destruyó al cabo de unos meses.

"La determinación de bajar a alerta verde se fundamenta en que desde mediados de octubre de 2022 el complejo volcánico no presenta actividad superficial, aunque Sernageomin mantuvo por algunos meses más en alerta amarilla dado que el volcán todavía mostraba indicios de actividad interna. No obstante, se concluyó que en la actualidad no hay suficiente energía o material que se esté liberando en superficie", detalló el organismo especializado.

El subdirector nacional de Geología (s) de Sernageomin, Álvaro Amigo, consideró que "este fue un ciclo eruptivo que nos dejó bastantes enseñanzas, donde intensificamos la vigilancia a través de sensores satelitales, los que nos permitió obtener imágenes de alta resolución para identificar cambios superficiales, análisis de anomalías térmicas, movimientos y deformación a través de sensores de radar y la construcción de modelos de elevación digital".

"Cabe destacar que en la década de los '70 y '80 del siglo pasado, se observó un ciclo eruptivo de características similares, con una pausa intermedia. Hoy se mantiene cierta actividad interna, por lo tanto, podrían ocurrir explosiones, lo que justifica mantener una zona de potencial en el entorno inmediato al cráter activo", añadió.