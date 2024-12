Conaf e incendios forestales de diciembre: "La ciudadanía se está portando muy mal"

La directora nacional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Aída Baldini, reprochó este sábado a la ciudadanía en Cooperativa porque "se está portando muy mal", en referencia a que no toma los resguardos debidos para evitar incendios forestales durante esta temporada de calor.

"La ciudadanía se está portando muy mal, pues estamos con un nivel de ocurrencia de incendios impresionante. Tenemos un 38% más de siniestros que la temproada pasada", alertó Baldini.

"Sin embargo, la buena noticia es que tenemos el 50% de superficie afectada, pese a que ocurren más emergencias", añadió.

Pese a ello, la directora enfatizó tajante que "tenemos pronóstico de altas temperaturas, por lo que van a haber incendios; entonces, esto ya no es cosa de magia".

"Las personas que meten hojas debajo del parrón, por favor, guárdenlas en una bolsa o entiérrenlas, pero no las quemen; en las plantaciones de trigo, yo decía 'no hagan eso en temporadas de calor', y en la novena región no hemos tenido incendios por estos motivos", expresó Baldini.

"En el fondo, estas cuestiones no son prohibiciones, sino medidas de prevención adecuadas", sentenció.

"Muchos nacen de la fogatita de los asados"

Teniendo en cuenta que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), decretó alerta temprana preventiva por altas temperaturas, Baldini fue enfática en que "cualquier combustible está dispuesto para que cualquier fuente de calor lo convierta en un incendio".

En este sentido, la directora nacional de Conaf dijo que "según la ocurrencia de incendios que tenemos registrada hasta el momento, muchos de ellos son producto de la fogatita para el asado".

Esto, sumado a las rachas de viento sobre 100 y 120 kilómetros por hora en la zona central, "puede convertir a una llama inocente en algo que esté un kilómetro más adelante", indicó.

"Recordemos que (causar un incendio) es una acción delictiva hoy en día: no nos olvidemos de la tragedia ocurrida durante febrero (en la Quinta Región). Toda acción de uso del fuego, aunque sea una chispa, es un peligro", concluyó.