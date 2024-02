Encuesta Ipsos: 52% evalúa negativamente la respuesta del Gobierno ante los incendios

El 52 por ciento de los ciudadanos evalúa negativamente la respuesta del Gobierno ante la catástrofe de los incendios forestales, según una encuesta de la empresa Ipsos.

Consultados por la labor de las instituciones ante la emergencia, el 89 por ciento calificó positivamente la respuesta de Bomberos, "siendo la única destacada en este ámbito", de acuerdo a la firma.

Un 52 por ciento evaluó negativamente al Gobierno, 44 por ciento al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta de Desastres (Senapred) y un 43 por ciento a las Municipalidades de Viña del Mar y Quilpué.

En una escala de 1 a 7, Bomberos recibió nota 6,6; las municipalidades 4,5; un 4,4 el Senapred y un 4,1 el Gobierno (ver archivo adjunto).

La demora en la respuesta a la emergencia y en la entrega de ayudas (41 por ciento) es el principal motivo para evaluar negativamente el accionar del Ejecutivo durante la emergencia, seguido muy de lejos por argumentos como "No me gusta el Gobierno" y "Nunca hacen nada, no hicieron nada", ambos con un 7 por ciento, detalló Ipsos.

"Si hay algo que las personas valoran positivamente en los momentos de crisis es la respuesta rápida y oportuna, sea ésta proveniente de las instituciones públicas o privadas. En este aspecto, la percepción que tiene la ciudadanía sobre los organismos públicos es negativa y no tiene posibilidad de cambio en la medida que la emergencia ya ocurrió y, con ello, la oportunidad de demostrar eficiencia", comentó Pablo Alvarado, director de estudios públicos de Ipsos Chile.

"La percepción generalizada es que la principal ayuda o colaboración hacia los damnificados ha venido por parte de la misma gente, organizaciones sin fines de lucro y personalidades públicas (influencers, cantantes). En los márgenes se valora el aporte del Gobierno y las empresas, aduciendo su demora, insuficiencia o simplemente nulo accionar", explicó el ejecutivo.

ÁNIMO PUNITIVO

El sondeo también constató que un 77 por ciento de las personas cree que la principal causa de los incendios recientes fue la intencionalidad.

Consecuentemente, se piensa que las medidas que debería tomar el Estado para prevenir y/o combatir futuros siniestros son endurecer las penas y sanciones para quienes cometan incendios intencionales (61 por ciento), invertir en la formación y equipamiento de Bomberos (50 por ciento) e invertir en infraestructura pública como cortafuegos y zonas de seguridad (41 por ciento).

"En el contexto actual, el ser punitivo es lo que nace espontáneamente como solución más efectiva ante este tipo de tragedias, sobre todo cuando se tiene la certeza que es consecuencia del accionar de terceras personas", indicó el director de Ipsos.