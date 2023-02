Fiscal de La Araucanía: No hay antecedentes para afirmar que hay grupos organizados tras incendios

El fiscal jefe de la Región de La Araucanía, Roberto Garrido, dijo en Cooperativa que, de momento, no existen antecedentes para sostener que hay grupos organizados detrás del origen de los incendios forestales que han asolado a la zona centro y sur del país, como plantearon senadores de Renovación Nacional.

Según dijo Kenneth Pugh la semana pasada, "pareciera no ser casualidad que el 70% de los incendios se concentren en las regiones del Biobío, Ñuble y La Araucanía (...) todo indica que no estamos en presencia de simples pirómanos"; y su par Manuel José Ossandón cree que los siniestros "son generados por grupos organizados, delictuales y también terroristas".

Sin embargo, "por el momento no tengo antecedentes que me permitan sostener una afirmación como esa", aclaró Garrido este lunes en Lo Que Queda del Día.

"Uno puede especular o hipotetizar, por la conflictividad del lugar y la existencia de amenazas anteriores", en el marco del conflicto en la Macrozona Sur, "pero para poder afirmarlo de manera seria hay que contar con los medios de prueba".

"Estamos abocados a investigar (...) no descartamos ninguna hipótesis", continuó el persecutor, que enfatizó: "No puedo hacer esa afirmación categóricamente (sobre el supuesto vínculo con el conflicto mapuche) sin descartar otras posibles situaciones; hay que ser responsables".

DIEZ DETENIDOS EN LA ARAUCANÍA

Sobre el avance de las investigaciones por los incendios forestales en La Araucanía, Garrido actualizó el balance a 10 personas detenidas hasta hoy, "todas asociadas a focos en diferentes comunas de la región, pero que fueron rápidamente extinguidos; no hay ninguna asociada a los incendios más graves por su extensión o daño, esos son materia de investigación".

"Nueve de ellas han sido formalizadas: hay dos que se encuentran en prisión preventiva, a quienes les hemos atribuido participación en el delito de incendio; se ha detectado a tres personas que presentan alteraciones siquiátricas que estaban iniciando fuegos y están sujetas a internación provisoria, privadas de libertad -por su estado de salud mental no era posible que se mantuvieran en una cárcel pública y están en un centro asistencial-; y el resto, incluido un adolescente, está sujeta a otras medidas cautelares".

El fiscal regional explicó que "hay personas imputadas por el delito de incendio y otras por infracción a la ley de bosques, que castiga el uso del fuego fuera del contexto permitido y que genera incendios: las diferencias son que en la primera figura (los acusados) realizan un incendio porque lo que quieren es propagarlos hacia otros predios; y la segunda se trata de personas que utilizan el fuego, por ejemplo, para efectos de limpieza de su predio, y éste genera un foco de incendio".

"La intervención de personas en los inicios de los incendios es un hecho cierto, es muy raro que comiencen solo por causas naturales. Siempre habrá participación de personas, pero por descuido, negligencia extrema o intencionalidad", concluyó.