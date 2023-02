Gobierno acusó que empleadores no permiten a bomberos ausentarse de sus trabajos para combatir incendios forestales

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, afirmó en Cooperativa que algunos bomberos se están retirando del combate de incendios forestales en la zona centro-sur del país debido a que no cuentan con permiso para ausentarse de sus trabajos.

En entrevista con Lo que Queda del Día, el secretario de Estado reveló que autoridades de Bomberos de Chile "me explicaban por qué se están retirando algunas unidades de bomberos, de tanto Ñuble como de Biobío y La Araucanía: no solo por recambio de cansancio, sino porque muchos empleadores no están respetando, a pesar de la enorme crisis y catástrofe que se está viviendo acá, esta tradición de dejar a los bomberos, a los voluntarios, que puedan ausentarse del trabajo".

Valenzuela apuntó que este tipo de ausencias laborales es "para la seguridad estratégica de Chile, para salvaguardar la misma economía".

El ministro explicó que previamente las autoridades solicitaron a los empleadores que facilitaran las ausencias laborales para los voluntarios que estaban combatiendo los siniestros en la zona centro-sur del país.

"MIENTRAS HAYA FUEGO QUE AMENAZA VIDAS, EL TIEMPO DE VOLUNTARIADO NO ES DEMASIADO"

La situación también fue abordada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien advirtió que han sido informados, por ejemplo en la Región del Ñuble, de casos en que "empleadores de las personas que son voluntarios en este tipo de servicio" son llamados para regresar a sus labores, algo que fue cuestionado por la autoridad.

"En el caso de Ñuble nos contaron que perdieron a muchos equipos de bomberos que estaban trabajando, producto que tenían que volver a sus puestos de trabajo porque los empleadores les estaban dando señales de que el tiempo para hacer este voluntariado ya era demasiado", advirtió la secretaria de Estado en un punto de prensa.

Ante eso, aseguró que "mientras haya fuego que amenaza vidas, no es demasiado (el tiempo de voluntariado), por lo que hizo "un llamado especial a los empleadores de personas que son voluntarios de bomberos a dar las facilidades. Además, hay una legislación que obliga a tener esta disposición".

"En el caso de una emergencia que se prolonga con más días de lo esperado, no es que tenga que bajarse esta buena disposición, sino que tiene que elevarse. Cuando hay más días, más necesarios son los voluntarios, más cansados están y más necesitan del apoyo y la disposición de sus empleadores a dar este tipo de facilidades", puntualizó Tohá.