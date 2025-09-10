Incendio en Paihuano dejó un total de 60 damnificados
A pesar de que el fuego está extinguido, se mantiene la Alerta Roja.
No hubo personas heridas y "funcionó bien el sistema SAE", indicó Senapred.
A pesar de que el fuego está extinguido, se mantiene la Alerta Roja.
No hubo personas heridas y "funcionó bien el sistema SAE", indicó Senapred.
El gran incendio que azotó la tarde y la noche del martes a la localidad de Tres Cruces, en la comuna de Paihuano (Región de Coquimbo), dejó a 60 personas damnificadas y 15 viviendas destruidas.
La violencia del fuego obligó a Senapred a declarar una Alerta Roja en la zona y a activar el sistema SAE para evacuar el lugar.
El trabajo de Bomberos de Paihuano, Vicuña, Coquimbo y La Serena, junto con personal de Conaf y Carabineros, trabajó arduamente para extinguir las llamas, lo que se logró en la madrugada.
A pesar de que el incendio está finalizado, se mantiene la alerta hasta que las autoridades de Conaf autoricen su levantamiento.
El fuego, que se propagó rápidamente debido a las condiciones climáticas, también arrasó con seis vehículos y cinco hectáreas de vegetación.
El director regional de Senapred, Angelo Hernández, informó que "solo dos personas fueron evacuadas a un centro asistencial, producto de que estaban con una crisis de angustia, de pánico, y que está en el proceso de evaluación, pero no afectadas directamente por la acción del fuego".
"Funcionó bien el sistema de alerta de emergencia SAE y mantenemos la Alerta Roja hasta que los medios de Conaf nos digan que ya podemos levantarla", indicó la autoridad.
El incendio afectó principalmente a un condominio donde viven agricultores, la mayoría adultos mayores. La Delegación Presidencial de Coquimbo y el municipio de Paihuano se encuentran realizando un catastro de los afectados para entregar la ayuda necesaria y cubrir sus necesidades básicas.
Las autoridades se encuentran investigando el origen del fuego, que según las primeras diligencias, presuntamente fue provocado por una causa humana.
#SenapredCoquimbo Monitoreo Alerta Roja para la comuna de #Paiguano por incendio forestal.https://t.co/0PgZHdjtbT pic.twitter.com/XiP43ogw0D— SENAPRED (@Senapred) September 10, 2025