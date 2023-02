Ministro acusó que empleadores no permiten a bomberos ausentarse de sus trabajos para combatir incendios forestales

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, afirmó en Cooperativa que algunos bomberos se están retirando del combate de incendios forestales en la zona centro-sur del país debido a que no cuentan con permiso para ausentarse de sus trabajos.

En entrevista con Lo que Queda del Día, el secretario de Estado reveló que autoridades de Bomberos de Chile "me explicaban por qué se están retirando algunas unidades de bomberos, de tanto Ñuble como de Biobío y La Araucanía: no solo por recambio de cansancio, sino porque muchos empleadores no están respetando, a pesar de la enorme crisis y catástrofe que se está viviendo acá, esta tradición de dejar a los bomberos, a los voluntarios, que puedan ausentarse del trabajo".

Valenzuela apuntó que este tipo de ausencias laborales es "para la seguridad estratégica de Chile, para salvaguardar la misma economía".

El ministro explicó que previamente las autoridades solicitaron a los empleadores que facilitaran las ausencias laborales para los voluntarios que estaban combatiendo los siniestros en la zona centro-sur del país.