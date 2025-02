Ministro negó haber hecho "show" con video que lo mostraba apagando un incendio

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela , negó que un video que publicó el martes en su cuenta de Twitter, que lo mostraba a él mismo apagando un incendio forestal en Traiguén, haya tenido por finalidad "hacer show".

"Estamos ayudando a los equipos a combatir los incendios forestales", escribió el militante de la Federación Regionalista Verde Social en el texto que acompañaba el registro, que lo mostraba con una manguera en las manos, apuntando a unas llamas de pequeño tamaño.

En los primeros segundos del video, Valenzuela parece estar reprendiendo a uno de sus asesores: "Tira, weón, (y) deja de reclamar", se escucha.

Ante los cuestionamientos recibidos, el ministro publicó esta tarde otro video, por la misma vía, y a modo de descargo: "Nada es show, estuvimos más de una hora acompañando a la comunidad de Colpi, en el sector alto de Traiguén, severamente amenazado".

El secretario de Estado explicó que, encontrándose en el lugar, saltó una pavesa y la gente le pidió ayudar, "porque empezó a incendiarse un rastrojo de trigo".

"Llega un (camión) aljibe, nos pide el chofer -que se subió arriba del mismo-que ayudemos a estirar la manguera, que estaba enredada, y entre varios logramos apagar dicho incendio", explicó.

"Los mirones son de palo", señaló al cierre: "En cualquier emergencia, el rol de uno es coordinar y articular, esencialmente, pero también, si puede -en situaciones específicas- contribuir cargando fardos, ayudando a sacar personas de situaciones de riesgo o apagando una pavesa, lo vamos a volver a hacer", sentenció.

A raíz del video publicado ayer en #Traiguén, me gustaría aclarar que no nos vamos a detener en una situación particular.



En este momento, nuestra prioridad está en el despliegue del Estado en su conjunto para enfrentar las emergencias y apoyar el trabajo de las y los… pic.twitter.com/JiMTymR4dD