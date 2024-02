Tohá: Hay que evitar construcciones en límites con bosques

De visita en la Región de Valparaíso, asolada por la catástrofe de los incendios forestales, la ministra del Interior, Carolina de Tohá, enfatizó la necesidad de fortalecer la cultura de la prevención y evitar construcciones irregulares, sobre todo en sitios que representan mayores riesgos ante el fuego, como las "fronteras" con bosques.

"Una cosa que vamos a tener que cambiar, y que no es fácil, sé que muchas veces es duro, pero toda la instalación de formas de vivir en el territorio que no están autorizadas, en lugares que no están regularizados, son de un riesgo altísimo", sostuvo.

Apuntó que en los últimos años, en esa misma región, "esos lugares son los que han enfrentado catástrofes mayores de incendios", por lo que "debemos buscar una manera de generar conciencia y mayor control para no repetir esa historia una vez más".

Aquello, con miras a la reconstrucción tras la tragedia, que ha dejado miles de casas quemadas y 131 personas fallecidas.

En ese marco, recalcó que hay que "evitar estas instalaciones en lugares que además son de frontera: no sólo no tienen condiciones de seguridad, sino que están en el límite con las zonas de bosques, por lo tanto, los lugares más vulnerables a los incendios forestales".

Tohá puntualizó que "la zona afectada es muy vasta, son 80 kilómetros cuadrados".

El proceso desde ahora "va a ser paso a paso, y el tema es que nadie se quede atrás: el paso de hoy es informar a todas las personas damnificadas para que sepan los apoyos, y levantar los escombros, mientras se planifica el plan de reconstrucción".

Dentro de las ayudas tempranas, mañana viernes parten los primeros pagos del Bono de Recuperación, destinado para que los damnificados puedan "comprar las cosas que perdieron, enseres, ropa de cama, no para reconstrucción", precisó.

Más adelante corresponderá el pago del Bono de Acogida, que será de 10 UF mensuales, por seis meses -renovables por otros seis-, y el Bono de Reconstrucción, que tendrá un monto único de 50 UF para quienes "tuvieron afectación en su casa, pero no la perdieron completa".