Toro: Las catástrofes que hemos vivido han significado un nivel de destrucción muy importante

La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, se refirió al tercer proceso de reconstrucción que asumió a raíz de los incendios forestales que afectaron durante la semana pasada a la Región de Valparaíso.

En entrevista con La Tercera, la secretaria de Estado señaló que los siniestros en Viña del Mar "significa la catástrofe más grande desde el 27 de febrero de 2010. Hay muchos elementos en común, pero también hay características que hacen más complejo este proceso de reconstrucción".

En ese sentido, apuntó que esas características corresponden a la "densidad poblacional, viviendas y familias afectadas" de la zona, y según explicó, "las estimaciones preliminares realizadas por el Minvu y Bienes Nacionales hablan de más de 10.000 hasta 15.000 viviendas afectadas", sin embargo, reparó que "es necesario corroborarlo en terreno".

Asimismo, aclaró que "hasta este viernes hay 4.318 fichas aplicadas y la próxima semana deberíamos haber logrado catastrar el grueso de las viviendas".

RECONSTRUCCIÓN DE INCENDIOS E INUNDACIONES DE 2023

La ministra Toro también fue designada por el Presidente Gabriel Boric para desarrollar los planes de reconstrucción de las zonas afectadas de los incendios forestales e inundaciones de 2023, procesos que aún no han terminado y aclaró que "son complejos y largos".

En ese sentido, detalló que "el plan de lluvias, que es el que a mí me tocó formular tiene un plazo total de cuatro años de ejecución. Contemplando que hay medidas de mayor complejidad. Nuestra meta es tener al año un 50% avanzado".

Asimismo, afirmó que la reconstrucción por los incendios que afectó al sector de Quebrada 7 Hermanas en Viña del Mar se encuentra en marcha.

"Los procesos de reconstrucción son complejos y largos. Durante el primer año nos ponemos como objetivo recuperar las condiciones básicas de habitabilidad y la normalidad en la vida de las personas", explicó.

Al respecto, precisó sobre los avances que "por incendios forestales del verano en Ñuble hay un 17,4%; en Biobío hay un 33,4% y en La Araucanía un 28,4%. Respecto al plan de lluvias de junio según Minvu hasta la fecha la Región Metropolitana hay 296 (65,5%); en Ohiggins 1.518 (73,3%); en Maule 1.966 (89%), en Ñuble 665 (87,1%); en Biobío 902 (93,4%). Del plan de agosto en la RM no hay avances, en O´Higgins 319 (36,1%); en Maule 291 (18,9%); en Ñuble 177 (87,2%); en Biobío no hay avances".

"A la fecha hay un 17,4% (36) de viviendas definitivas ejecutadas o en ejecución y un 82,7% de subsidios asignados (172). Las catástrofes que hemos vivido han significado un nivel de destrucción muy importante. Siempre hemos señalado que algunas de las medidas de la reconstrucción toman incluso varios años, y en eso hay que ser muy claro", complementó.

MAYOR INSTITUCIONALIZACIÓN Y COMITÉ INTERMINISTERIAL

Ante la emergencia, la jefa de Desarrollo Social declaró que "parte de los aprendizajes durante el año pasado fue la necesidad de una mayor institucionalización de las reconstrucciones, no basta con que una persona sea nombrada", y destacó que la ley de Presupuesto de este año contempla "que exista la creación de un comité interministerial de la reconstrucción presidido por el Ministerio de Desarrollo Social".

Bajo la misma idea, detalló que habló con el exmandatario Sebastián Piñrea luego de ser designada en el cargo, en esa conversación -detalló-, el otrora mandatario le "compartió algunos elementos y aprendizajes de los procesos de reconstrucción que le tocaron durante su gobierno".

"Me planteó sobre cómo hacernos cargo de una afectación de viviendas tan grande en sectores que tienen muchísima diversidad y cómo el Estado tiene las herramientas adecuadas y flexibles para responder a una situación de ocupación del terreno que muchas veces tiene elementos de irregularidad".

Asimismo, "uno de los aprendizajes que me señaló el expresidente fue que necesitamos una coordinación interministerial e interinstitucional muy grande porque sin ella los procesos no avanzan. Por otro lado, la necesidad de tener instrumentos flexibles que puedan responder a las distintas realidades territoriales porque no es lo mismo reconstruir un sector habitacional que es un conjunto construido por Serviu hace 30 o 40 años".