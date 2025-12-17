Un detenido y miles de hectáreas consumidas por incendios forestales en zona centro sur

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un balance de los distintos incendios forestales que afectan a la zona centro sur del país, donde miles de hectáreas han sido arrasadas por las llamas y una persona fue detenida tras ser acusada de iniciar fuego en una faena agrícola.

El organismo dispuso su mayor despliegue para combatir el incendio forestal "Quilamuta", en la comuna de San Pedro, en la Provincia de Melipilla (Región Metropolitana), donde el fuego ha consumido 2.321 hectáreas, 10 viviendas y dos bodegas.

A pesar de la magnitud del siniestro, que mantiene alerta roja comunal desde el lunes, las autoridades informaron que las llamas se mantienen con baja intensidad y propagación lenta, por lo que las labores se concentran en líneas de contención y liquidación de puntos calientes.

No obstante, la emergencia provocó una importante nube de humo durante la jornada del martes, afectando principalmente a las comunas cercanas a la cordillera, como La Florida y Puente Alto.

Miguel Muñoz, el director regional metropolitano de Senapred, señaló que "hay albergues armados por el municipio y suministrados todos los enseres por parte de Senapred".

Un detenido en la Región de Valparaíso

Conaf también informó que continúa el combate del incendio forestal que afecta a la comuna de Santo Domingo (Región de Valparaíso), donde más de 320 hectáreas han sido arrasadas y una persona fue detenida.

"Un imputado masculino mayor de edad realizó faenas agrícolas en las que utilizó maquinaria y, en el uso de esta, y al tomar contacto con material rocoso en el lugar, produjo chispas que ocasionaron el inicio de un incendio", informó Roberto Paux, fiscal regional de turno de instrucción y flagrancia.

"Se encargaron diversas diligencias tanto a Carabineros como Conaf, con el objeto de determinar la dinámica de los hechos y la cuantía de los daños ocasionados. El imputado pasará a control de detención con el objeto de formalizar la investigación en su contra y determinar las medidas cautelares que correspondan", agregó el persecutor.

Incendios en Biobío y O'Higgins

Conaf también informó que se aún se mantienen en combate dos incendios forestales que afectan las comunas de Los Ángeles (Región del Biobío) y Litueche (Región de O'Higgins).

Al menos 104 hectáreas han sido arrasadas por el fuego en Los Ángeles, mientras que el siniestro "Costa del Sol" en Litueche ha consumido 342 hectáreas.

En la Región de Ñuble, en tanto, el incendio más preocupante es el de El Quillay, en la comuna de Chillán Viejo, el cual mantiene 150 hectáreas afectadas y se encuentra con alerta roja comunal.

Incendio en La Araucanía

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) desplegó este miércoles recursos aéreos y terrestres para combatir un incendio forestal en el sector Hijuela Huacha, en la comuna de Galvarino (Región de La Araucanía).

El organismo detalló que la emergencia se combate con nueve brigadas terrestres, con apoyo aéreo, y que no se registran personas ni viviendas afectadas por el fuego.

Ian Gorayeb, director regional de Senapred en La Araucanía, informó que, desde la semana pasada, "Conaf cerró -hasta nuevo aviso- el calendario de quemas controladas. Por lo mismo, ya no es factible realizar quemas de rastrojo, basura, entre otras cosas".

"El llamado es a la protección, a la corresponsabilidad, a ayudarnos a limpiar nuestro entorno: a hacer cortafuegos, sacar la maleza, basurales y todo lo que se pueda quemar en esta temporada", agregó la autoridad, especialmente por las altas temperaturas que se esperan para las provincias de Cautín y Malleco en la época estival.