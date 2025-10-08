Alerta Roja en la provincia de Capitán Prat por crecida del Río Mayer

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. (Senapred) declaró Alerta Roja para la provincia de Capitán Prat, en la Región de Aysén, debido a la crecida de caudales.

La medida de emergencia entra en vigencia a contar de este miércoles y se mantendrá hasta que las condiciones hidrométricas lo permitan, debido al riesgo que supone el aumento en los niveles de agua en la zona, informó el organismo gubernamental en un comunicado.

Esta decisión se basa en la información técnica proporcionada por la Dirección General de Aguas (DGA), cuyos monitoreos en línea indican que la estación del Río Mayer en Desembocadura, ubicada en la comuna de O'Higgins, "ha ingresado en el umbral de Alerta Roja", indicó Senapred.

Además, la situación de riesgo se complementa con la vigilancia de otros puntos clave: la DGA mantiene monitoreadas las estaciones del Río Baker Bajo Ñadis y el Río Baker en Angostura de Chacabuco, en la comuna de Cochrane, las cuales se mantienen actualmente en el umbral azul de monitoreo, pero con una tendencia a la subida de su caudal.

La declaración de Alerta Roja, tomada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Aysén, implica la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación de emergencia, explicó Senapred.

En paralelo, las provincias de Aysén, Coyhaique y General Carrera mantienen la Alerta Temprana Preventiva por crecida.