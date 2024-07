Maipú: Comenzó entubamiento que evitará desbordes del Canal Santa Marta

El Presidente Gabriel Boric, la ministra de Obras Públicas, Jessica López; el gobernador metropolitano, Claudio Orrego; el delegado presidencial, Gonzalo Durán; y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, encabezaron este martes el inicio de las obras de entubamiento del Canal Santa Marta.

El proyecto contempla una inversión de 58 mil millones de pesos para una canalización subterránea de 5,5 kilómetros que busca dar solución definitiva al problema de los desbordes e inundaciones que mantienen en vilo a vecinos y a autoridades cada vez que sobre la capital cae una lluvia fuerte.

La iniciativa beneficiará directamente a medio millón de habitantes de los sectores de Ciudad Satélite, El Abrazo, Los Héroes, Padre Hurtado y a quienes se movilizan por el Camino a Melipilla.

Su primera etapa va a finalizar en mayo de 2026 y supone una inversión de 10 mil millones para la construcción de 466 metros de ducto entre el cruce del Camino a Melipilla y la intersección de las calles Del Ferrocarril y Cerro Barón.

Mejoraremos la seguridad y calidad de vida de más de 520 mil personas 🇨🇱 Dimos inicio a la construcción de la canalización subterránea del Canal Santa Marta, que permitirá aumentar su capacidad hidráulica evitando desbordes por precipitaciones o acumulación de basura. pic.twitter.com/VSAYcj1qeQ — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) July 23, 2024

El alcalde Tomás Vodanovic (Frente Amplio) adelantó que, "en general, el proceso de obras no va a generar tanta externalidad negativa como en otros casos, porque son obras subterráneas, que se hacen mediante tuneleras".

Sin embargo, "también en este punto estamos prontos a iniciar las obras del Tren Melipilla, que sí van a tener mayores externalidades, y estamos empujando la construcción de un colector de aguas lluvias por Camino a Melipilla", recordó.

"Éste es un sector que estuvo abandonado por muchos años y tenemos que ponernos al día con varios trabajos. Eso puede generar algún tipo de externalidad negativa, pero yo creo que los vecinos de Maipú entienden que los costos de estos trabajos van a ser mucho menores a las consecuencias que teníamos", agregó el jefe comunal.

Tras 25 años de espera, las obras de entubamiento del Canal Santa Marta ya son una realidad.

La mejor manera de decir, es hacer. Gracias Presidente @GabrielBoric por dejar atrás años de promesas incumplidas, y saldar una enorme deuda que se tenía con Maipú. #JuntosAvanzamos pic.twitter.com/QtatHWMcX1 — Tomás Vodanovic (@TomasVodanovic) July 23, 2024

"Cuando llueve, llueve en todas partes, pero no todos se mojan igual. Y eso habla de las desigualdades estructurales de un país que, como Gobierno progresista, estamos empeñados en transformar", dijo en su discurso el Presidente Gabriel Boric.

"¿Cómo es posible que sabiendo que algo va a ocurrir si no se toman medidas, igualmente ocurra? Eso tiene que ver con una falla profunda de la política: no ser capaz de anticiparse a lo previsible y no cumplir lo que se promete", continuó.

"Como Gobierno no solamente nos estamos comprometiendo, sino que estamos dando inicio concreto a las obras que van a comenzar a entubar el Canal Santa Marta, y esto se enmarca en un plan mayor, que es el Plan Recolector de Aguas Lluvias de la Región Metropolitana, que requiere una inversión que es millonaria, pero que es necesaria", destacó el Jefe de Estado.