Proyecto para obligar las evacuaciones suscita respaldo en el Congreso

"Es un proyecto bien intencionado", destacaron parlamentarios de diversos sectores sobre el anuncio realizado esta semana por el Gobierno, que ingresará una propuesta de ley que obligue a las personas a evacuar sus hogares en medio de emergencias como las inundaciones vividas en los últimos días.

El proyecto fue anunciado el viernes por la ministra de Interior, Carolina Tohá, quien resaltó la importancia de avanzar en una normativa que permita "establecer la obligatoriedad legal de obedecer las instrucciones de evacuación y tener consecuencias para las personas que no lo hacen".

La propuesta del Ejecutivo fue valorada este domingo por el diputado Francisco Pulgar, miembro de la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos de la Cámara Baja, quien señaló que le parece "un proyecto de ley muy bien intencionado".

"Hemos conversado con miembros de nuestra comisión para que el paso por esta sea consensuado con Bomberos y con los distintos estamentos, para así llegar a un proyecto que sea adecuado y atienda las necesidades de las zonas urbanas, rurales y más australes", analizó el parlamentario.

Su par Jorge Rathgeb (RN) también destacó lo "bien intencionado" del proyecto, aunque advirtió que "no lo vamos a aprobar mientras no nos dé la seguridad de que en los lugares evacuados obligatoriamente haya resguardo, a fin de que las personas no pierdan sus bienes y su inversión de toda una vida".

La búsqueda de esta ley se da en medio de varias evacuaciones que se desarrollaron durante este último sistema frontal, las que en muchos casos fueron complicadas por la negativa de las personas de dejar su hogar.

Según información de Senapred, desde el jueves hasta la mañana de este domingo se activaron un total de 50 alarmas SAE, 15 de ellas en la Región Metropolitana.

Las emergencias también han dejado 1.861 personas damnificadas, más de 3.000 personas aisladas y 10.781 viviendas con daños menores, además de la activación del código azul en cinco regiones del país.