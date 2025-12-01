La Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) inicia este lunes su proceso de rendición con un récord de inscritos, superando la barrera de los 300.000 postulantes, la cifra más alta hasta la fecha.

En El Diario de Cooperativa, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, celebró el aumento, que atribuyó al mayor acceso y a los nuevos formatos del examen, como la posibilidad de rendir en invierno y guardar los puntajes.

La autoridad destacó que "el crecimiento principal que nos debe llamar la atención es el de personas mayores. La educación superior cada vez tiene mayor proporción de estudiantes de mayor edad: de 30, 35 años hacia arriba, incluso gente de la tercera edad que ingresa por primera vez a estudiar en la educación superior. Es un fenómeno mundial que también se da en Chile, al cual tenemos que acostumbrarnos".

