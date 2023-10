Alcalde de Tiltil espera que deuda con profesores se salde esta semana

El alcalde Tiltil, Luis Valenzuela, aseguró este martes que trabaja junto al Ministerio de Educación en una solución para los profesores movilizados que acusan una deuda de 18 mil millones, lo que motivó el cierre de nueve colegios.

El jefe comunal conversó con Cooperativa sobre la reunión que tuvo con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y el anuncio de los profesores de seguir movilizados, lo que consideró "racional, debido a que la Corporación de Desarrollo Social no es de capaz de lograr, al menos, los sueldos líquidos de los trabajadores y trabajadoras de este mes".

Asimismo, apuntó que la deuda se arrastra desde el 2017: "Cuando asumimos la administración municipal ingresamos una auditoria interna que arrojó un déficit de 18 mil millones, esto representa casi cuatro veces el presupuesto anual de la comuna", explicó y afirmó que presentaron una querella en contra los presuntos responsables.

No obstante, apuntó que trabajan en una solución junto al jefe de Educación que consiste en acelerar los fondos que le corresponden a la comuna. "No son fondos extraordinarios, para no confundir y dar falsas expectativas a otras municipalidades", reparó.

Con ello, esperan realzar los embargos de las cuentas de la Corporación y redireccionarlos a las cuentas de retención de subvención municipal del Ministerio y, si este accede junto al tribunal, se podrían liberar los fondos. Situación que podría ocurrir en los próximos días, adelantó.

"Durante esta semana esperamos que la gestión pueda resultar, para hacer el pago completo a los trabajadores y retomar cuanto antes el servicio educativo completo", comentó.

RESPONSABILIDAD DE GESTIÓN ANTERIOR

Valenzuela, apuntó también que los presuntos responsables del déficit que arrastran desde el 2017 a los dos periodos anteriores: el del fallecido Nelson Orellana (2012-2020) y la exconcejala UDI, Eva Aburto Gajardo (2020-2021).

"Más que se hayan perdido los recursos, ahí hay mal uso de recursos público. Había programas y planes que no correspondían; recursos que iban destinados al pago de especialistas terminaban financiando un bus para paseos y otras cosas. Estaban cargados a cuentas de trabajadores que no pertenecían en la corporación y hacían trabajos en la comunidad", precisó.

En cuanto la exalcaldesa Aburto señaló que "tendrá un rol mucho menor de responsabilidad, porque ya existía una deuda considerable. A lo mejor no los mismos 18 mi millones, pero me atrevería a decir unos 15 mil. Ahí está también un rol de omisión y tomas de decisiones no estratégicas para ir regularizando".

"Tiene la responsabilidad política, pero también habían equipos técnicos tomando decisiones en la corporación", vaticinó.

Al respecto de la querella presentada el año pasado, informó que se encuentra en investigación: "Se está pidiendo levantar cuentas bancarias, investigar a personas, está en torno a esos proceso".