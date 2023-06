Ávila prefiere "no creer" que hay motivaciones distintas a su rol en el Mineduc por acusación constitucional

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, dijo este lunes que prefiere "no creer que hay motivaciones distintas" a las relacionadas con su rol en la cartera tras la acusación constitucional presentada en su contra, aludiendo a posibles críticas por su orientación sexual.

Al ser consultado sobre el tema, Ávila manifestó que "no puedo referirme porque probablemente es parte de esto que ustedes señalan, que es un capítulo de la acusación. Me gustaría dejar muy en claro que es parte de una acusación, y sería más cuidadoso en las observaciones respecto de si hay o no irregularidad. Todos quienes estamos en política debemos ser muy responsables de nuestro ejercicio diario de trabajo, nuestro ejercicio profesional, también de aquello que decimos y afirmamos. Y todos los días elijo no creer que hay motivaciones distintas a las que no sean exclusivamente asociadas al desarrollo de las tareas de la cartera".

Uno de los puntos cuestionados por los opositores es un presunto incumplimiento en su rol de supervigilancia sobre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

Uno de los parlamentario acusadores, Diego Schalper (RN), sostuvo que se "demuestra cómo el ministro no sólo no ejecuta correctamente las leyes que tiene que ejecutar, sino que no supervisa ni supervigila un servicio dependiente de él que, de acuerdo con los datos que manejamos, habría entregado fondos públicos por más de 110 mil millones de pesos de manera irregular, ya sea por raciones alimenticias que no se entregan o pagando raciones que están fuera del contrato".

Por su parte, Francesca Muñoz (RN) complementó que "ahí es donde no hay transparencia en la licitación de lo que son los alimentos de los niños, hay un nudo que tiene que investigarse y aclararse".

Algunos de los votos clave para esta acusación están en la Democracia Cristiana, desde donde su presidente Alberto Undurraga dijo que "lo que vamos a hacer en la acusación es revisar los antecedentes, estudiar la acusación y resolver en su mérito. El ministro tiene problemas de gestión, algunos bastante serios, pero una cosa son problemas de gestión y otra si ellos dan mérito o no para una acusación constitucional".

En los próximos días se deberá definir los parlamentarios que analizarán el texto y se espera que la acusación sea vista por la Sala de la Cámara de Diputados el 11 o 12 de julio.