Condonación del CAE: Gobierno se compromete con proyecto "antes de septiembre"

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), confirmó este miércoles que el Gobierno presentará "antes de septiembre" el ingreso de un proyecto de ley respecto a la condonación del Crédito con Aval de Estado (CAE), aunque no adelantó detalles debido a que aún se encuentra en su etapa de desarrollo técnico.

"Para el Gobierno, el compromiso respecto al abordaje de la situación del CAE está vigente, no se ha abandonado, está en el programa, en las cuentas presidenciales que el Presidente (Gabriel Boric) ha reiterado", adelantó el titular de Educación.

"Vamos a presentar el proyecto antes de septiembre", señaló el ministro, y agregó que "tiene que ser un proyecto que sea autocontenido, que tiene que ser progresivo, justo, (que) son principios con los cuales estamos construyendo la propuesta".

En ese sentido, Cataldo puntualizó que "evidentemente, si nuestro horizonte temporal para el ingreso del proyecto de ley es en septiembre, no voy a decir yo en mayo cuáles son los contenidos de lo que estamos trabajando".

"VAMOS A ESTAR MUY ATENTOS"

Tras el anuncio del Ejecutivo, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) aseveró que "vamos a estar muy atentos respecto de las condiciones, porque lo que no puede ocurrir es que quiénes han hecho el esfuerzo y están al día resulten castigados respecto de quiénes no han hecho este esfuerzo y que no están al día".

La diputada Marcia Raphael (RN) espera "que este proyecto que presente el Ejecutivo sea responsable con el gasto fiscal y también con la esperanza de los jóvenes de clase media que hoy ven pocas oportunidades en el mercado laboral, un alza considerable del costo de la vida y solo esperan que cumplan de una vez con el compromiso adquirido con la ciudadanía".