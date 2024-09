Chile, el país OCDE donde ser universitario sube más los ingresos

Chile, Colombia y Costa Rica son los países de la OCDE en los que las personas con estudios universitarios presentan una mayor brecha de ingresos con el resto y los tres únicos en los que ganan más del doble de los que han llegado al nivel superior de secundaria.

En su informe anual sobre el panorama de la educación en sus miembros publicado este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) explica que, de media, los que tienen un título universitario ganan un 56% más que los que se han quedado en el último curso de secundaria.

Sin embargo, las diferencias en el interior de la organización son muy notables, y la brecha llega a máximos en Chile (un 161% superior), Colombia (155%) y Costa Rica (102%).

De hecho, queda claro que en Latinoamérica la ventaja de haber ido a la universidad es en términos generales mayor que en buena parte del mundo desarrollado, ya que en Brasil -que no forma parte de la OCDE, pero que forma parte de este análisis para algunos parámetros- ese diferencial es también muy significativo, del 143%.

Esa brecha educativa se confirma también en el sentido opuesto, es decir que los que tienen un nivel de estudios que no llega al nivel superior de secundaria ganan de media un 18% que éstos en el conjunto de la OCDE, y es mucho mayor en esos países latinoamericanos.

En concreto, alcanza el 24% en Costa Rica, el 25% en Brasil, el 30% en Colombia y hasta el 51% en Chile.

