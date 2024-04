Admisión escolar: Empresa cuestionada asegura que su servicio es gratuito

La empresa de software Tether Education (TetherEd) salió al paso de los cuestionamientos a la plataforma "Anótate en la Lista", habilitada en enero por el Ministerio de Educación para familias que no tuviesen matrículas terminado el proceso dentro del Sistema de Admisión Escolar (SAE).

Si bien la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, indicó en Cooperativa que se detectó un supuesto servicio "premium" -denunciado por sostenedores- por el pago mensual de 2,5 UF más IVA (cerca de 109.000 pesos), posteriormente aclaró que no se ha ingresado una denuncia formal, mas su par del Mineduc, Nicolás Cataldo, sí "instruyó una investigación para dar mayor claridad de esta situación".

"Lo que podemos reafirmar -y lo ha dicho el Ministerio de Educación, el propio ministro Cataldo- es que el sistema actual de admisión no permite saltarse la fila. Es un sistema expedito, un sistema evidentemente transparente que garantiza igualdad de condiciones a los apoderados y apoderadas", aseveró la secretaria de Estado este miércoles.

Casi al cierre de la jornada, la empresa en cuestión emitió un comunicado, en el cual asegura que su servicio "es completamente gratuito para todas las familias, y cumple con la normativa establecida en el Decreto 152 y lineamientos del Mineduc, que regulan el proceso de admisión a establecimientos educativos que reciben subvención del Estado".

"Dado lo anterior, reafirmamos que todos los servicios y herramientas de nuestra organización, incluido 'Anótate en la Lista', son totalmente gratuitos para todas las familias que deseen acceder a la plataforma, es decir, no existe un pago adicional que genere ventajas para ciertas familias", insiste la firma.

TetherEd reitera que el servicio digital de gestión de vacantes y lista de espera, como define la plataforma habilitada por el Gobierno desde enero, "fue disponibilizado de forma gratuita a todos los establecimientos públicos y particulares subvencionados en Chile, bajo el nombre de 'Anótate en la Lista'".

NIEGA NEXO CON EL PROCESO DE MATRÍCULA

En el decreto que autoriza este servicio, el Mineduc argumenta que decidió "digitalizar el Registro Público, para dar transparencia y eficiencia al proceso, y además evitar grandes aglomeraciones de familias en los establecimientos educacionales. Esto sumado a que en ese momento TetherEd era el único proveedor que contaba con un servicio similar al requerido y que podía entregarlo en los tiempos que se necesitaba", agrega el escrito.

Además de reafirmar que el servicio funciona bajo la norma vigente, "confirmamos que la plataforma cumple estricta y rigurosamente con el orden de llegada, lo que puede ser corroborado a través de las listas de espera públicas. Esto asegura que, bajo ninguna circunstancia, los apoderados o establecimientos pueden modificar el orden de las listas para darle preferencia a un estudiante que postula después".

"Es importante destacar que el proceso de matrícula ocurre tras la culminación del proceso de 'Anótate en la Lista', no existiendo ningún nexo entre ambos servicios. Contar con este servicio no influye en la gestión de lista de espera y no modifica el orden preestablecido de asignación de cupos por el proceso de 'Anótate en la Lista'. Todo esto puede ser fácilmente acreditable revisando el funcionamiento de la plataforma", enfatiza el comunicado.

Al cierre, TetherEd resalta que, gracias a esta plataforma, "las familias en nuestro país no tuvieron que ir físicamente a cada establecimiento; en su lugar, tuvieron la posibilidad de postular simultáneamente a distintos establecimientos educacionales, y además conocer cada uno de los proyectos educativos que se les presentase, todo esto desde un dispositivo móvil, al cual tuvieran acceso".

"Agradecemos la confianza que las comunidades educativas han depositado en nosotros, y reiteramos nuestro compromiso de continuar perfeccionando nuestro trabajo, herramientas y servicios para construir un sistema más transparente, accesible y equitativo", concluye la empresa.