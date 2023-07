Asistencia escolar promedio subió al 88% en el primer trimestre

El Ministerio de Educación resaltó, finalizado el primer semestre escolar, que la asistencia promedio de los estudiantes en escuelas y liceos subió al 88 % en el primer trimestre de este año, de marzo a mayo: un incremento de tres puntos respecto al mismo período del 2022.

De acuerdo con el balance, 15 regiones del país tuvieron un incremento, al igual que casi todos los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que en el trimestre registraron una asistencia promedio del 83 %, un alza de dos puntos porcentuales.

El desglose consigna que el 28 % de la matrícula nacional mantiene una asistencia normal -van a más del 90 % de sus clases- y el 33 %, una asistencia destacada -superan el 97 %-: ambas categorías en conjunto crecieron en 11 puntos porcentuales respecto al 2022, lo que se traduce en que hay 355 mil escolares más que alcanzaron ese nivel de regularidad.

En la contraparte las cifras también son alentadoras, según el Mineduc. Aunque el 13 % de los estudiantes registró una inasistencia reiterada en el trimestre -una asitencia entre el 85 % y el 90%-, y otro 27% tuvo una inasistencia grave -asistieron sólo al 85 % o menos de sus clases-, en conjunto se redujeron en 11 puntos respecto a 2022: 376 mil alumnos ya no forman parte de estas categorías.

"Estas cifras nos hacen pensar que estamos en la senda correcta, es decir, que vamos caminando hacia la mejora, que no se logrará solo en este Gobierno, sino que será una tarea de largo aliento y una gran tarea del país completo. Es una causa que nos debería involucrar a todas y todos, con la colaboración de la sociedad en su conjunto"", comentó el ministro Marco Antonio Ávila.

Los datos muestran "que están volviendo a los establecimientos", dijo Sebastián Araneda, director del Centro de Estudios del Mineduc. Aquello, no obstante, "no significa que no exista un problema con la asistencia, sino que los datos nos dan una certeza de que estamos en camino a la recuperación y que no tenemos que bajar los brazos", puntualizó.

En la entrega del balance participó también el secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa, Joaquín Walker, quien enumeró las metas hacia el año 2026:

Llegar al nivel de asistencia promedio a clases previo a la pandemia, pasando de 83% (promedio de 2022) al 89 %.

Disminuir de 38 % a 20 % los estudiantes con inasistencia grave en educación escolar.

Disminuir de 88 % a 81 % los estudiantes con inasistencia grave en educación inicial.

Aumentar una tasa de retención del 98,6 % en el sistema escolar.

Alcanzar una revinculación anual promedio de 45 % de estudiantes de entre 6 y 21 años.

Alcanzar una cobertura de 56 % de los niños y niñas que están en edad de participar en el nivel inicial

Reducir un 10 % la tasa de ausentismo docente.

Walker destacó el envío de dos Reportes de Asistencia y Desvinculación a más de 11.200 establecimientos, además de los equipos territoriales de asistencia y revinculación educativa, cuya misión es traer de vuelta a las aulas a niños, niñas y adolescentes excluidos del sistema educativo.

También relevó medidas en convivencia y salud mental, como el programa Habilidades para la Vida, que aumentó en 17 % su cobertura para llegar a 877 mil estudiantes, y el programa A Convivir se Aprende, que se despliega en 100 comunas priorizadas que presentan las mayores necesidades en este ámbito.

A esto se suman las acciones para fortalecer los aprendizajes, como el Diagnóstico para la Reactivación de la Lectura, la Estrategia de Reactivación de la Matemática, los planes para la transformación digital y los $100.000 millones destinados a mejorar la infraestructura educacional este año, además del Plan Nacional de Tutorías, que a la fecha lleva casi 23 mil inscritos.

"La reactivación educativa es nuestra primera prioridad como Mineduc y estamos haciendo esfuerzos por recuperar el sistema educativo de las consecuencias perniciosas provocadas por el cierre de establecimientos educacionales", concluyó el ministro Ávila, que definió este desafío como una "causa país".