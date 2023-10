"Error humano": Junaeb asignó 9.227 computadores a escolares que no correspondían

La II Contraloría Regional Metropolitana detectó que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) asignó erróneamente 9.227 notebooks a estudiantes a los que no les correspondían, según la priorización por situación socioeconómica que debe aplicarse.

La auditoría (detalla el documento) revisó el programa Becas Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC). Éste, explica la Junaeb, provee a alumnos de séptimo básico herramientas para "contribuir al logro de objetivos de aprendizajes de estudiantes en la educación escolar", que corresponden a un computador o su equivalente con softwares, información o contenido digitalizado y conectividad a internet.

La fiscalización "evidenció la falta de control en el proceso de asignación de equipos computacionales a estudiantes de Establecimientos de Educación Particular Subvencionados, toda vez que revisada la base de datos, denominada 'Nómina Beneficiarios TIC´s 2022', se constató que la Junaeb asignó 9.227 equipos a estudiantes de establecimientos particular subvencionados, los cuales, no obstante se encontraban dentro del 40% más vulnerable de acuerdo a lo indicado en el Registro Social de Hogares para el año 2022, conforme lo establece la resolución N°1.632, de la JUNAEB, en el literal 3, título II, letra a), estos fueron asignados aplicando inadecuadamente las reglas de priorización, seleccionándose al tramo superior del 40% de la vulnerabilidad socioeconómica".

Los equipos son 3.500 marca Net Now, 3.787 marca Lechner y 1.940 marca Lenovo, que equivalen a un costo de 2.511.001.700 pesos, más otros 98.009.194 pesos por concepto de logística de entrega: el total alcanza los 2.609 millones de pesos de platas públicas.

En tanto, constató una disponibilidad de 873 computadores por beneficiarios declarados "No Habidos" -no fueron encontrados para la entrega-, más 30 equipos no asignados inicialmente. Por ello, la Junaeb realizó una reasignación de 903 equipos, "pero esta vez, considerando aquellos estudiantes que sí pertenecen al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad según calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares, todos de 7° básico de establecimientos particulares subvencionados".

De esa manera, la Contraloría determinó que, "considerando los ajustes realizados por la Junaeb, un total de 8.324 estudiantes de establecimientos particular subvencionados pertenecientes al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad, no recibieron el beneficio del equipo computacional".

La Junta de Auxilio deberá adoptar medidas para subsanar la falla y mantener un adecuado control sobre el proceso de análisis de bases de datos para estudiantes, en el marco de la Beca Acceso TIC, y tendrá que informar los avances en el plazo de 60 días hábiles.

De todos modos, atendiendo al "alto número" de alumnos afectados, la Contraloría abrirá un procedimiento sumarial para determinar las eventuales responsabilidades administrativas, concluyó la auditoría, cuyo informe está fechado al 19 de octubre.

DIRECTORA DE JUNAEB ATRIBUYE UN "ERROR HUMANO"

Consultada por La Tercera, Camila Rubio, actual directora nacional de la Junaeb, afirmó que al asumir el cargo solicitó una auditoría pues había sido informada de que "podía existir un error en la asignación".

"Efectivamente hubo problemas en la asignación, pero se entregaron, sólo que no se respetó la priorización (...) no hubo un incumplimiento legal, sino una falta administrativa, que igualmente es delicado. Era un programa muy grande, con poco control", sostuvo.

En ese sentido, apuntó que las investigaciones internas iniciales del organismo señalan un "error humano", y aunque presuntamente detectaron dónde se produjo, en la Junaeb esperarán el término del proceso administrativo para confirmarlo.

Con todo, "el error es de la administración anterior -acusó-: cuando asumí ya se estaban entregando (los portátiles), la gente ya sabía que recibiría y no era un error rápido de detectar como para paralizar el proceso". Asimismo, dijo que cuando le tocó asumir la dirección "el proceso ya estaba en ejecución desde junio", pese a que en ese tiempo ella era la jefa de gabinete de Alejandro Layseca, entonces director interino tras la salida de Jaime Tohá.

Tohá, por su parte, puntualizó que a él se le pidió la renuncia en abril: "No tuve la oportunidad de participar del proceso de Beca TIC de 2022".

La Junaeb ha comprometido entregar 143 mil equipos en todo el país, cifra que representa un 23 por ciento más que el año anterior.