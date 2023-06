Exministra Delpiano: La deserción escolar es un problema mayor que el bajo aprendizaje

La exministra de Educación Adriana Delpiano (PPD) planteó en Cooperativa que los magros resultados del Simce 2022 dan cuenta de la importancia de reforzar no sólo los contenidos de lectura y matemática, sino que también la asistencia a los colegios.

"Obliga a los padres de familia, en primer lugar, a enviar a los niños al colegio, y en eso hemos mejorado: desde que se inició el año hasta ahora, se ha recuperado la asistencia -sobre todo en básica- a niveles relativamente normales, y lo que tenemos hoy es un ausentismo muy alto en los niveles parvularios", sostuvo en Una Nueva Mañana, acotando que este índice data de incluso antes del peak de contagios respiratorios.

En esa línea, la integrante del Consejo para la Reactivación Educativa coincidió con el mismo en cuanto a que "se necesita contar con recursos que permitan contratar profesores para recuperación, sobre todo en matemáticas, que es donde estamos más complejamente instalados, y eso es necesario ya".

A la vez, "me parece interesante que en terreno están trabajando más de 1.300 profesores contratados para salir a buscar a los niños que se han ido del colegio, que son los que están en peor situación, porque con muchos de ellos no sabemos en qué están", y que si ya no pueden reincorporarse por edad o porque no quieren, es posible que sean conducidos a aulas de inserción.

También valoró que, en paralelo, haya "20.000 personas ya inscritas para apoyar a niños de segundo, tercero y cuarto básico para recuperar aprendizaje".

La exsecretaria de Estado reflexionó que "se puede apoyar a un niño que está dentro del sistema escolar, pero si se fue y no sabemos dónde está, sea porque le haya ido mal, se embarazó o encontró un trabajo -muchas veces remunerado pero no muy lícito-, estamos ante un problema mayor que el de aprendizaje. Por eso, creo que esto es un tema país y que nos tiene que conmover a todos".

En cuanto al ingreso de menores a bandas delictuales, añadió que "me consta que en distintos lugares, como en la región del Choapa (Coquimbo), donde se produce marihuana, reclutan jóvenes que salen del colegio y se van a cuidar plantaciones entre medio de los cerros", aunque aclaró que "no digo que todos los que se van del colegio (lo hagan), pero los que están en esto claramente lo dejaron".