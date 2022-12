Hassler pide una mejor labor policial ante violencia en Instituto Nacional: Este año no se avanzó como debería

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), pidió un mejor trabajo de las policías y el Ministerio Público para sancionar a los vándalos que protagonizan constantes hechos de violencia en los liceos emblemáticos de la comuna, entre ellos el Instituto Nacional, tarea que -dijo- este año quedó al debe.

"Se necesita la labor de las policías, a cargo del Ministerio del Interior y la Fiscalía, porque no puede ser que haya un grupo tan minoritario, pero tan violento, que cause este perjuicio hacia la educación pública y la vida democrática y que no tenga la sanción que corresponda", reprochó Hassler.

"En eso hemos avanzado, en conversaciones, ha habido por parte de Carabineros un trabajo importante de detener personas en flagrancia. Pero me parece que hay una labor de la Fiscalía que tiene que poder dar resultados y una labor investigativa de las policías que aporte a aquello, y es algo que este año no se ha podido avanzar como se debiera", lamentó.

La alcaldesa llamó a fomentar el proyecto educativo del 2023 y separar a los grupos vandálicos del resto de la comunidad.

El Instituto Nacional realizó este miércoles el último Consejo Escolar del año, en el que la municipalidad comprometió invertir 330 millones pesos para remodelar cinco salas de clases, a la espera de los recursos que pueda aportar el Ministerio de Educación.

También se acordó reducir la cantidad de alumnos que ingresarán el próximo año a séptimo básico: serán 15 cursos de 30 alumnos y alumnas cada uno, y no de 42 como hasta ahora. El objetivo es disminuir el estudiantado en 1.500 integrantes en los próximos seis años.

José Lepe, representante del alumnado, afirmó que "como estudiantes, la forma en que más se enfrenta siempre es intentar llegar al punto más dialogable con ellos (los violentos), debido a que, dentro de todo, todos somos estudiantes aquí".

"Hay que resolver el problema de fondo. Absolutamente todos en el liceo buscamos un objetivo en común: que se recupere y crezca de nuevo. En lo que discordamos es cómo resolver este problema", apuntó.

"Lo que ha habido es mucha violencia e inseguridad hacia todos los funcionarios, que somos más de 250 los que trabajamos día a día", remarcó por su parte José Vega, portavoz de los profesores del establecimiento.

En ese marco, relevó que están "sosteniendo con la rectoría, con el municipio y con las instituciones policiales del país y de esta comuna, (porque) queremos buscar soluciones a la brevedad para partir el 1 de marzo en completa normalidad y tranquilidad".

En el Consejo Escolar del liceo se acordó además que haya reemplazos en caso de emisión de licencias médicas de los docentes.