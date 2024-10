Magisterio por el INBA: Organismos de educación y seguridad no han abordado una "problemática grave"

En el marco de la tragedia ocurrida en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, acusó que "hay otros organismos que han fallado, que han tenido poca capacidad de abordar una problemática que es grave", porque hay situaciones que "sobrepasan a lo que es el tema escolar".

Una explosión en dicho establecimiento educacional el miércoles dejó 35 estudiantes heridos que, a la actualidad, 23 se encuentran hospitalizados, de las cuales, nueve se encuentran en estado crítico. Se investiga la presunta manipulación de bombas molotov y explosivos.

En El Diario de Cooperativa, el presidente del gremio docente expresó que "evidentemente aquí hay una situación muy crítica, como es un grupo de estudiantes que portan artefactos incendiarios y otros explosivos, por supuesto eso de ninguna manera es normal y pudo evitarse si eso no hubiera ocurrido, pero estos son colegios que tienen un grave problema hace mucho tiempo, que no ha tenido solución, que no ha habido capacidad de controlarlo".

En esta línea, planteó que "se ha tenido una actitud de suponer y esperar que el profesorado y el grupo de funcionarios que trabajan en el colegio puedan controlar una cuestión que no está en sus capacidades de controlar. Primero, porque los profesores no somos ni policías ni expertos en seguridad, ni nada por el estilo, nosotros estamos formados para enseñar, y por lo tanto frente a una cuestión que supera absolutamente las situaciones de tipo escolar, no tenemos esas capacidades".

"Entonces, hay otros organismos que han fallado, que han tenido poca capacidad de abordar una problemática que es seria, que es grave, que nosotros hemos condenado siempre -como profesorado- la violencia, pero que a la vista está lo que puede llegar si una cuestión no se maneja adecuadamente", precisó.

Aguilar apuntó directamente a los "organismos propiamente educacionales, pero que tienen que ver con la administración de los establecimientos", como también a los que "tienen que ver con la seguridad, porque hay situaciones que por supuesto sobrepasan a lo que es el tema escolar".

El timonel de magisterio aseguró que "nosotros siempre hemos hecho una diferencia muy grande, muy clara, entre el legítimo movimiento estudiantil, que da la cara, que tiene sus dirigentes, que a veces realizan sus movilizaciones, muchas veces coincidimos con sus demandas, otras veces no, pero es un movimiento estudiantil, sobre todo que da la cara y que enfrenta las situaciones. Este caso es distinto, porque aquí no hay nada de eso".

Finalmente, valoró que la Fiscalía esté investigando esta situación, ya que "lamentablemente hubo que llegar a una situación tan trágica y tan horrenda como la que ocurrió para que haya una investigación en serio, porque se han presentado muchísimas veces distintos requerimientos y al final no ha pasado nada".

"Que ahora se investigue, nosotros queremos que sea así, que se llegue a la verdad. Pero (también) en este minuto nuestro foco es la recuperación de esos estudiantes, sus familias, y el apoyo a esta comunidad", cerró.