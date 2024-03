"Noticias esperanzadoras": Simce 2023 alcanzó puntajes similares a niveles prepandemia

"Tenemos noticias esperanzadoras para el sistema", destacó el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, al informar este miércoles los resultados de la prueba Simce 2023, que registró niveles similares a los que había antes de la pandemia del Covid-19.

La presentación de los puntajes, que generalmente se hacía a mediados de año, fue adelantada para esta fecha, en el inicio del año escolar, para que las escuelas puedan "disponer y utilizar estos datos de manera oportuna para mejorar la gestión pedagógica y los aprendizajes", así como para la generación de políticas públicas, explicó el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Gino Cortez.

El Simce de Matemáticas, que ha tenido los mayores desafíos recientes, tuvo un aumento de 9 puntos a nivel nacional en 4° básico, la mayor alza de los últimos 10 años. Entre las últimas dos mediciones, el puntaje promedio pasó de 250 puntos a 259 puntos.

No obstante, se mantiene una brecha de género, pues aunque mujeres y hombres incrementaron sus resultados, en 4° básico las primeras alcanzaron un puntaje promedio de 253 puntos y los segundos, de 265 puntos: un crecimiento significativo de 8 y 10 puntos, respectivamente.

En general, en ese nivel los estratos socioeconómicos bajo y medio bajo fueron los que más subieron sus números, 9 puntos en ambos grupos.

En cuanto a II medio, hubo un alza de 5 puntos en Matemáticas, alcanzando 257 de promedio nacional. Pero la brecha de género también aumenta en este nivel educativo, pues los hombres presentaron un puntaje promedio de 262 puntos, mientras que las mujeres alcanzaron los 251 puntos.

"Después de tres años de pandemia el sistema educativo está mostrando síntomas de recuperación de aprendizajes, alcanzando puntajes similares a los que teníamos previos a la pandemia. Esto reafirma el trabajo de los docentes en el aula, que junto a directivos y sus comunidades escolares, están poniendo la mejora educacional al centro de los esfuerzos del país", valoró Cataldo.

De todos modos, el ministro recalcó que "hay desafíos que se mantienen, particularmente en cuanto a las brechas de género en Matemática, lo que implica poner aún más urgencia a iniciativas que reduzcan las brechas de género en materia de aprendizajes".

"TAREA GIGANTESCA"

Al respecto, la académica Susana Claro, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y especialista en educación escolar, planteó en Cooperativa que la evidencia ha mostrado que "pequeñas decisiones" que, tal vez sin intención, toman los docentes o los apoderados que pueden terminar influyendo en los intereses y el desarrollo de las alumnas mujeres.

Por ejemplo, "los docentes, sin querer -porque no se dan cuenta-, tienen a preguntarles más las cosas de Matemáticas a los hombres que a las mujeres, e incluso a profundizar más en la pregunta", apuntó en Lo Que Queda del Día.

Asimismo, hizo ver que "lo que muestra el Simce es que el alza está principalmente en los hombres, peor no tanto en las mujeres; las mujeres habían caído mucho más que los hombres, y crecieron mucho menos que los hombres". De hecho, puntualizó que "en II medio, la brecha estaba casi cerrada en 2018, y ahora tenemos una brecha mucho más grande".

"Eso nos deja con un puzle y una tarea gigantesca que resolver, porque si seguimos haciendo lo mismo esto no se va a recuperar, y la brecha va a seguir creciendo", advirtió la también consejera de la Agencia de Calidad.

BRECHA A FAVOR DE LAS MUJERES EN LECTURA

En Lectura, tanto en 4° básico como en II medio se registró una subida promedio de 5 puntos, "aunque de forma no estadísticamente significativa", precisó la Agencia.

Asimismo, en ambos niveles se mantienen las brechas de género a favor de las mujeres, que obtuvieron un puntaje promedio de 275 puntos en 4° básico y de 255 puntos en II medio, mientras los hombres se ubicaron en 269 y 242 puntos, respectivamente.

Por otro lado, los Servicios Locales de Educación Pública, en promedio, vieron incrementos en sus resultados en todas las asignaturas y niveles; y en tres de las cuatro mediciones, los SLEP que fueron traspasados durante los años 2018, 2019 y 2020, superaron los crecimientos del sector municipal.

El ministro Cataldo instó a "valorar que aquí hay políticas de Estado que han logrado ser consistentes en el tiempo y que tienen efectos en el tiempo".

"Y la invitación es a que ojalá todas las discusiones las podamos asumir desde la misma perspectiva, cuando las noticias son buenas y también cuando las noticias son malas. Eso contribuye mucho a que logremos algo que todo el mundo dice, pero que cuesta ejercerlo, que es no convertir a la educación en una trinchera de disputa política. Yo espero que todos los que están viendo esto hagan sus conclusiones, que dejemos que la academia también haga lo suyo. Nosotros como Ministerio tenemos que hacer lo propio también, tenemos que tomar estos resultados y entenderlos y sacarle el jugo al máximo para tomar las mejores decisiones", sostuvo.

🔵 Síntesis de Resultados: Súmate a la transmisión aquí https://t.co/BzmlXuAVCi pic.twitter.com/bRNpkhUjxB — Agencia de Calidad de la Educación (@agenciaeduca) March 6, 2024

MAGISTERIO VALORA MEJORÍAS, PERO URGE SOLUCIONES PARA ATACAMA

El presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, llegó esta jornada al Palacio de La Moneda para dejar una carta donde exige soluciones para la persistente crisis educacional del SLEP de Atacama.

En la instancia, aprovechó de destacar los resultados de la prueba Simce, medición que el Magisterio generalmente no respalda.

"Sabemos que hay una mejoría. Nosotros siempre hemos sido críticos de la prueba Simce como un factor de medición de la calidad, pero evidentemente, con todos nuestros reparos, no puede sino darnos un nivel de satisfacción el que haya habido una mejoría", resaltó.

Sin embargo, puntualizó, "la mejoría todavía no es la suficiente; todos esperamos que sea mucho más, pero cuando hay problemas como los de Atacama, cuando usted tiene colegios con baños insalubres, cuando tiene colegios donde no llega el material pedagógico, cuando tiene todo lo que estamos reclamando, que además es un problema que está en Atacama de manera muy extrema, pero que no escapa a la realidad también de otros colegios en el resto del país, tanto públicos como particulares subvencionados, es difícil que la educación pueda despegar".

El Simce también midió Indicadores de Desarrollo Personal y Social, compuestos por cuatro ítemes -autoestima académica y motivación escolar, clima de convivencia escolar, participación y formación ciudadana, y hábitos de vida saludable-, todos los cuales "se mantienen estables en las últimas tres mediciones" tanto en 4° básico como II medio.