Dos heridos tras protestas en Liceo Lastarria: Joven se quemó con una bomba molotov

Una jornada de protestas se registró esta mañana en las afueras del Liceo José Victorino Lastarria, en la comuna de Providencia, donde dos manifestantes resultaron heridos.

Según información policial, alrededor de 100 personas mantuvieron el tránsito interrumpido en la Avenida Nueva Providencia con barricadas y lanzamiento de bombas molotov.

A raíz de ello, dos personas resultaron lesionadas: una con el combustible de una bomba molotov que habría alcanzado su cuello, y otra, con un corte en su mano al chocar con una mampara de vidrio del establecimiento.

La capitana Susana Sáenz, jefe operativo de la Decimonovena Comisaría de Providencia, detalló que "cuando personal COP llega al lugar, ellos efectivamente empiezan a lanzar bombas molotov al personal y, al parecer, a uno de los alumnos se le expande la combustión que llevan y, al parecer, se quema el cuello".

Asimismo, señaló que las víctimas desaparecieron tras los incidentes. "No sabemos dónde se encuentran. Cuando sucede esto, al alumno lo toman entre ellos y se lo llevan fuera del liceo, por Avenida Providencia", afirmó.

Desde la Municipalidad de Providencia sostuvieron que los participantes de la manifestación eran personas externas, que ingresaron al establecimiento encapuchadas y con overoles blancos, y luego salieron a encender barricadas y lanzar bombas molotov.

Por ello, evalúan interponer acciones legales contra quienes resulten responsables por los daños a la infraestructura del liceo.

El tránsito ya fue restablecido en Nueva Provindencia. En tanto, fueron suspendidas las clases de la enseñanza media del Liceo Lastarria, mientras las de nivel básico siguen.