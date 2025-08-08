Estudiantes de Valparaíso y Santiago protestaron este viernes a raíz de la polémica por el dictamen que emitió la Contraloría General de la República, que restringe el uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) únicamente a traslados con motivos de estudio.

"Exigimos al Ministerio de Transportes, Ministerio de Educación y al Gobierno en su conjunto que avancen con celeridad en la modificación del Decreto Supremo Nº20 de 1982, alineándolo con las indicaciones contenidas en el manual de Junaeb y garantizando un pase liberado, universal y sin restricciones", declaró la Confederación de Estudiantes de Chile en sus redes sociales.

