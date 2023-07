Presidente de la DC votará en contra la acusación constitucional a Ávila

El diputado Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana, anunció en Cooperativa que votará en contra de la acusación constitucional al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (RD), tras arribar "a la convicción de que no tiene mérito".

La Cámara Baja se pronunciará este miércoles sobre el libelo, que para el presidente de la comisión revisora, Héctor Ulloa (independiente-PPD), "no cumple los requisitos mínimos". Dicha jornada se definirá si sigue su curso y pasa al Senado o es desestimado.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el diputado Undurraga afirmó: "Yo soy crítico a la gestión del ministro, pero una acusación constitucional es para ver si un ministro de Estado transgredió o no la Constitución, y habiendo estudiado la acusación y la defensa del ministro, he llegado a la convicción de que no tiene mérito. Por lo tanto, yo voy a votar en contra el próximo miércoles".

El timonel DC recalcó que "no hay orden de partido" para esta votación, pero dijo esperar que "estos argumentos le hagan sentido también al resto de mi bancada".

Asimismo, enfatizó que instrumentos como las acusaciones constitucionales "no pueden ir a voleo".

DISPUTA CON EL PC POR LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA

La Democracia Cristiana viene alzando la voz en las últimas semanas para reclamar la presidencia de la Cámara Baja, que el Partido Comunista también quiere adjudicarse.

Undurraga defendió que, según el acuerdo administrativo vigente, es el turno de la falange, ya que en el último periodo hubo un enroque debido a que el nombre de Karol Cariola no concitó los apoyos necesarios, y asumió el puesto Vlado Mirosevic, a quien le correspondía el sexto periodo de la legislatura.

Undurraga afirmó que este tema "no debe mezclarse" con el de la acusación constitucional, pues "son cosa de naturaleza distinta", pero dijo esperar "que el Gobierno alinee a quienes han estado un poquito más díscolos (...), particularmente al Partido Comunista", para que el DC Ricardo Cifuentes sea el próximo presidente de la Cámara.

[En vivo📻] Undurraga: La DC y el PDG no somos partidos de gobierno y estamos en este acuerdo para darle gobernabilidad a la Cámara, y espero que el Gobierno logre alinear al PC, que no le toca la presidencia porque hubo un enroque #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) July 10, 2023

"El país necesita una temporada de acuerdos en pensiones, seguridad, salud, en los temas económicos, y eso se construye cuidando las confianzas que permitan construir las mayorías para las urgencias ciudadanas. Por eso nosotros decimos que es tan importante que se cumpla este acuerdo administrativo que firmamos al inicio de esta legislatura, donde el tercer periodo le corresponde encabezarlo un diputado de la Democracia Cristiana, y el cuarto periodo a una o un diputado del Partido de la Gente", ahondó Undurraga.

Respetar este acuerdo administrativo "tiene que ver con la construcción de confianzas hacia adelante, sobre los otros acuerdos que vienen hacia adelante", sentenció.

La Sala de la Cámara aceptó este lunes la renuncia -en virtud del mentado acuerdo- de la mesa directiva, compuesta por el presidente, Vlado Mirosevic (Partido Liberal); y los vicepresidentes Cristián Tapia (independiente) y Catalina Pérez (RD, hoy con militancia suspendida).

La elección de la nueva mesa se realizará la semana del 24 de julio.