Tópicos: País | Educación

Profesor fue rociado con combustible en medio de manifestación en el INBA

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Un profesor del Internado Nacional Barros Arana (INBA) fue rociado con combustible en el marco de una serie de incidentes registrados durante la mañana de este lunes en el recinto.

Según denunció el docente, los hechos ocurrieron cuando un grupo de encapuchados lanzó artefactos incendiarios en contra de personal de Carabineros, momento en que también recibió violentas amenazas.

El profesional no sufrió lesiones y se encuentra actualmente en la Tercera Comisaría de Santiago.

