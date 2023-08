Colegio de Profesores se reunirá este lunes con el ministro Cataldo, pero el paro indefinido "no se baja"

Frente al Palacio de La Moneda, se reunió en la mañana de este domingo el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, junto a la bancada por la dignidad de los Trabajadores de la Educación -compuesta por parlamentarios de diversos partidos-, representada por las diputadas Mónica Arce (ind-PPD) y Viviana Delgado (PEV), esto tras el rechazo a la propuesta presentada por el Ministerio de Educación.

En la instancia, Díaz confirmó que el paro indefinido de docentes se llevará a cabo este martes y agregó que este lunes se reunirán con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, para entrar en nuevas conversaciones sobre el petitorio que solicita el Magisterio y así poder resolver dicho conflicto.

Consultado sobre si la reunión de mañana afectará el paro planificado para este martes, el presidente del Magisterio sostuvo que "no, eso queda claro, independientemente de lo que ocurra mañana no se baja el paro. Este paro no lo va a bajar este directorio ni lo va a bajar un grupo de dirigentes".

"Nosotros nos debemos a las bases, y por tanto, indudablemente que cualquier situación que haya mejor que la última respuesta que entregó el ministerio debe de ser nuevamente consultada y serán las bases del Magisterio las que determinarán los caminos a seguir", sostuvo Díaz.

"Nosotros haremos todos los esfuerzos que correspondan porque ese es nuestro rol, para que el Gobierno entregue una respuesta satisfactoria y que verdaderamente dé sentido de urgencia a los temas que hemos venido planteando hace harto tiempo", añadió el presidente del Magisterio.

En tanto, la diputada fundadora de esta nueva bancada, Mónica Arce (ind-PPD), recalcó las dificultades por las que están pasando los trabajadores y señaló que "nosotros ante todos estos hechos y estos reclamos decidimos conformar esta bancada. Y hoy, si nosotros podemos ser un puente entre los gremios y el Estado, el Gobierno, estamos en absoluta disposición"

"Cuando la ministra Tohá indicó que hay que buscar una alternativa y un diálogo para no afectar a los estudiantes, yo le digo: ministra, los estudiantes ya están movilizados. De los colegios emblemáticos ellos ya saben que están siendo perjudicados. Entonces creo que estamos a destiempo de lo que está pasando, los hechos graves que están ocurriendo en nuestra educación pública", complementó la parlamentaria.

Respecto a las expectativas de adherencia que se tienen para la movilización de este martes, desde el Magisterio señalaron que esperan haya una gran asistencia, cercana a los 100.000 docentes.