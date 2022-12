Comité académico de alto nivel evaluará "pertinencia ética y formativa" de las tesis pedófilas en la U. de Chile

Ante el escándalo provocado por dos tesis realizadas por estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y que están siendo criticadas por contenidos en favor de la pedofilia, la rectora de la institución, Rosa Devés, anunció este martes que determinó la creación de una instancia académica para evaluar la "pertinencia ética y formativa" de los trabajos de finalización de estudios, además de una investigación sumaria.

"En el contexto de la discusión pública que han generado los trabajos de titulación y graduación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que abordan temáticas de pedofilia y pederastia, repudiamos categóricamente todo contenido que afecte y vulnere la dignidad y los derechos de niños, niñas y adolescentes y de cualquier otro grupo social", dijo la máxima autoridad de la "casa de Bello" en un comunicado.

Ahí, Devés informó que asumirá "con responsabilidad y decisión el análisis en profundidad de los hechos y sus consecuencias", adoptando, como primer paso, dos medidas, siendo la primera de ellas la "formación de un Comité del más alto nivel académico, presidido por el Vicerrector de Asuntos Académicos e integrado por académicos y académicas de distintas facultades, que tenga la tarea de examinar y pronunciarse sobre la pertinencia ética y formativa de las investigaciones realizadas en el marco de los procesos de graduación y titulación en cuestión. Este análisis deberá estar sustentado en los principios orientadores de la Universidad de Chile".

La segunda acción, indicó la rectora, es dar la "instrucción de una investigación sumaria que, en un corto plazo, dé cuenta de los procesos de aseguramiento de la calidad que se siguieron en el desarrollo de las actividades de graduación mencionadas y que determine las eventuales responsabilidades administrativas que correspondan, conforme con la normativa legal y reglamentaria vigente".

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ: TESIS PUEDEN "DERIVAR EN LA NORMALIZACIÓN DE ESTOS DELITOS"

Previamente, la Defensoría de la Niñez criticó la respuesta pública que ayer dio la Facultad de Filosofía de la U. de Chile, donde la institución educacional aseguró que "consideramos que las investigaciones aludidas corresponden a trabajos académicos de corte puramente teórico, que no reportan intervención sobre poblaciones humanas".

"Como ya habíamos declarado por medio de nuestra cuenta en Twitter, rechazamos categóricamente cualquier hecho, situación y/o publicación que inste a normalizar una vulneración tan grave de derechos de niños, niñas y adolescentes, como lo es la pedofilia", señaló este miércoles el organismo dirigido por Patricia Muñoz.

La Defensoría de la Niñez agregó que "la cultura de respeto pleno a los derechos de la niñez y la adolescencia es responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto y, sin duda, la academia es parte crucial de aquello. Su aporte ha sido fundamental en el cambio de paradigma hacia niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho en el país; por lo mismo, resulta preocupante que una publicación que proviene de un espacio de formación universitaria, aunque sea en el ámbito teórico y no práctico (como señaló el comunicado de la Facultad), normalice una conducta vulneradora como es la pedofilia, que está tipificada como delito en nuestro país".

Tras esto, señala que "bajo las facultades que nos otorga la ley N° 21.067, hoy enviamos un oficio (N°1221/2022) a la rectoría de la Universidad de Chile, con el fin que se aclare que las dos tesis en cuestión no pueden ser interpretadas como investigaciones que avalan o justifican conductas abusivas contra niños, niñas y adolescentes, dado el riesgo de entregar a la ciudadanía un mensaje errado sobre la gravedad de este tipo de conductas, pudiendo derivar en la normalización de estos delitos".

"Adicionalmente, solicitamos se nos informe sobre las medidas que se adoptarán por parte de dicha casa de estudios para aclarar la interpretación y alcance de dichos documentos de investigación", complementó.

Finalmente, la Defensoría enfatizó que "no existe ninguna justificación ante una agresión sexual contra niños, niñas y adolescentes. Todos somos defensores y defensoras de sus derechos y debemos avanzar en conjunto a una cultura que les respete y proteja en todos los ámbitos".

MURILLO: "LOS LÍMITES EN ESTE TEMA EXISTEN"

"Los límites en este tema existen y son evidentes, el tema es respetar esos límites", alertó el filósofo Juan Andrés Murillo, presidente de la Fundación para la Confianza, al analizar -en entrevista con La Segunda- el comunicado publicado en la víspera por la Facultad de Filosofía de la U. de Chile.

"No hay ningún tipo de investigación que sea neutra, eso no existe. Aquí se traspasan límites éticos e incluso legales. Es como si investigáramos la eficacia de la tortura, sería legitimarla como práctica. En la pedofilia pasa lo mismo, están normalizando y legitimando prácticas no tolerables, especialmente después de la Convención de los Derechos del Niño. Es ir en contra de toda la evidencia científica, psicológica, legal y jurídica del daño que genera", apuntó Murillo.

En ese sentido, pidió a la U. de Chile "asumir que cualquier publicación que emane de sus aulas implica un posicionamiento ético del plantel en el tema. Para que se publicaran estas tesis, debieron pasar por varios filtros que debieron haberlas parado. Esas tesis fueron aprobadas por académicos, por comités de ética. Esto no es un tema de libertad de cátedra ni libertad de información. Aquí se está yendo en contra de límites básicos, de tratados internacionales, de la neurociencia que ha ido mostrando con evidencia el daño que provoca. Es inaceptable que hayan pasado estas investigaciones y que esté con el sello de una casa de estudios. Aquí se relativiza el daño y se muestra al victimario como si fuera la víctima".