Loncon acusa "discriminación racial" en solicitud de información: Me han expuesto al escarnio público

La expresidenta de la Convención Constitucional Elisa Loncon, acompañada por el secretario general de la Universidad de Santiago, Francisco Zambrano, y la directora de Género, Diversidad y Equidad del plantel, Yenniffer Ávalos, salió a cuestionar este martes la solicitud de información sobre sus actividades docentes y académicas durante el año sabático del que goza, y la atribuyó a un acto de "racismo" por su origen mapuche.

La primera lideresa del antiguo órgano constituyente y la casa de estudios convocaron a una conferencia de prensa para referirse a la decisión de recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago para impugnar la orden que le dio el 4 de mayo el Consejo Para la Transparencia (CPLT) sobre la entrega de los antecedentes.

Zambrano aclaró que se trata de una alegación formal contra lo resuelto por el CPLT, que consideró un "acto ilegal" puesto que fue decidido por dos y no tres de los cuatro consejeros: "La decisión no fue adoptada conforme a la ley", dijo, mismo motivo por el que anteriormente ya han recurrido a la Justicia en otros casos.

También "entendemos que hay una infracción porque el consejero el señor (Francisco) Leturia se pronunció sobre esta causa a través de los medios de comunicación, y lo entendemos como una infracción al principio de abstención, por manifestar su parecer antes de conocer sus antecedentes".

Luego tomó los micrófonos Loncon, quien primero se explayó largamente hablando en mapudungun, la lengua mapuche. "Me animé a hacerlo así porque uno de los grandes cuestionamientos que se han hecho a mi trabajo académico es a partir del lenguaje. Cuando a un ser humano se le cuestiona su lenguaje, se le está cuestionando su condición humana", comentó posteriormente, ya en español.

"Desde mi lenguaje puedo hablar, expresar mis sentimientos y sobre todo hablarles a los jóvenes de las naciones originarias, que no nos pueden deshumanizar, despojar de nuestro lenguaje, de nuestros trajes. No se pueden seguir riendo de mi traje, es el orgullo más grande que tengo", expresó la académica y lingüista.

En ese marco, manifestó, "lamento mucho ser yo la persona a la que han perseguido".

"Son muchas las personas que han tenido sabático, pero hay una que lleva los apellidos Loncon Antileo, y me han expuesto al escarnio público solo por una cuestión, no sé, ¿será por mi apellido? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no puedo estar en igualdad respecto al otro, si en el fondo estoy haciendo las mismas contribuciones?", deploró.

"Y mi mayor contribución al conocimiento es a partir de mi lengua, de la investigación en interculturalidad, de la filosofía mapuche, eso hice en el sabático, terminé de escribir tres libros, fui a diferentes universidades de renombre en Europa, América y Oceanía, y dejé muy en alto el trabajo que hace la Universidad de Santiago. Estoy muy agradecida. Por primera vez una universidad tiene que defender el trabajo académico de una mujer mapuche", expuso.

"HE PERDIDO LA CONFIANZA EN LA ENTREGA ABIERTA DE INFORMACIÓN"

Aseguró, de todas formas, que "toda mi documentación académica es una documentación validada por todas las universidades, incluyendo al Contraloría general de la República: mis papers, mis publicaciones, mi trayectoria está en la página de la universidad".

La también investigadora había denegado una solicitud formulada, vía Transparencia, por El Mercurio para conocer sus actividades académicas en la USACh, a propósito del año sabático que tomó el 4 de julio del 2022 y que termina en igual fecha del 2023, por lo que el matutino elevó la solicitud al CPLT.

A juicio de Loncon, la petición de aquellos antecedentes específicamente respecto a ella constituye un "hecho de discriminación racial".

Asimismo, justificó su negativa porque se han elaborado "mentiras" sobre su persona desde que asumió como la primera presidenta de la antigua Convención.

"He sido objeto de desinformación respecto a mi trabajo y mi persona, entonces he perdido la confianza en la entrega abierta de esa información, que por lo demás es pública y está resguardada por las leyes y los reglamentos de la universidad. Por cuidado de mis antecedentes personales", explicó.