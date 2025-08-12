Fiscalía: Investigación por derrumbe en El Teniente no tendrá resultados en el corto plazo

El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, se reunió este martes con los familiares de los seis mineros que fallecieron tras el derrumbe en la mina El Teniente el pasado 31 de julio, informándoles que la investigación por cuasidelito de homicidio no tendrá resultados en el corto plazo, una noticia que generó frustración entre los deudos, quienes esperaban un avance más rápido.

Tras el encuentro, que se realizó de manera privada y que contó con la participación de un equipo multidisciplinario de la Fiscalía y la PDI, Ana Pavez, hermana de Moisés Pavez, manifestó su dolor y enojo, exigiendo justicia: "Aquí hay culpables que tienen que pagar y, de partida, tienen que partir las cabezas grandes que son (Máximo) Pacheco y (Andrés) Music", en referencia a altos directivos de Codelco.