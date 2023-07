La economista Gabriela Clivio cuestionó en El Primer Café el perfil de los integrantes del Comité Estratégico para el Plan de Acción de Hidrógeno Verde que convocó el Gobierno, entre quienes figura la expresidenta Michelle Bachelet. "Me hubiera gustado ver un panel o una comisión de expertos con personas que tengan menos ribete político y más contenido técnico", dijo la académica de la Universidad de Chile. Afirmó que en el país esta clase de órganos pasaron de estar conformados "solamente por personas extremadamente técnicas a lo contrario: personas que no eran expertas, sino que estaban regidas y guiadas por una ideología", y ahora se requiere "llegar a un punto medio, en el cual conciliemos una visión país que implica una estrategia de mediano y largo plazo". No obstante, insistió: "Me gustaría ver un menor contenido político en estos comités estratégicos", acotó.

LEER ARTICULO COMPLETO