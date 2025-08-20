Con la tradicional "primera estaca" clavada por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se dio inicio este martes a los preparativos de "La Gran Fonda de Chile" en el Parque O'Higgins, que abrirá sus puertas al público desde el miércoles 17 hasta el domingo 21 de septiembre con más de 20.000 metros cuadrados de carpas, un cuecódromo, 32 cocinerías y una variada oferta musical, con artistas como Leo Rey, Cachureos, Zúmbale Primo, Amar Azul, Los Vázquez y José Alfredo Fuentes..

En cuanto a la seguridad, el jefe comunal aseguró que el evento contará con una amplia dotación de personal, que incluirá a Carabineros, seguridad de la productora y seguridad municipal.

"Queremos que este evento, que es la fonda más grande de Chile, sea un momento para pasarlo bien", afirmó Desbordes, destacando también que se está coordinando un acto oficial "limpiecito y ordenado" para recibir al Presidente Gabriel Boric.

Las entradas ya están disponibles en preventa a través de Ticketplus. Escucha todos los detalles en el informe de la periodista Gloria Gutiérrez.

