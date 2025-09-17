Alcaldesa Ripamonti dio el vamos a las Fiestas Patrias en Viña del Mar
Alcaldesa Ripamonti dio el vamos a las Fiestas Patrias en Viña del Mar
Con un pie de cueca, la alcaldesa Macarena Ripamonti dio el inicio formal a las fondas en el Sporting Club de Viña del Mar, la principal fonda de la zona donde se espera una masiva concurrencia de turistas.
