En la inauguración oficial de las fondas del Parque O'Higgins, en Santiago, el Presidente Gabriel Boric compartió este martes un conjunto de versos en décimas escritos de su "puño y letra", y que declamó ante una audiencia que se dividió entre adherentes y detractores.

"En La Pampilla o Santiago, Renaico o Puerto Montt / se desata la pasión y se celebra a destajo (...) He recorrido Chile entero, he visto orgullo en mi patria (...) Por eso le pongo esmero, le canto ésta, compadre / estas décimas de sangre, donde nazco y donde muero", expresó el Mandatario.

"Es mi último 18 con la banda tricolor / pienso en irme, no hay dolor / no hay lugar para mañosos / Es verdad, yo estoy dichoso del trabajo y la gestión", prosiguió.

El cierre de su poesía fue el siguiente: "Chilenos y chilenas, patria dulce de mi vida / no se acaba la partida, nunca seremos ajenos / Hoy y siempre lucharemos / para que Chile sea mejor / Yo les digo con ardor, no bajemos la bandera / Que brille siempre la estrella, ¡viva Chile; sí, señor!".

La intervención del Jefe de Estado fue aplaudida con entusiasmo, pero también recibió algunas pifias de público opositor: por ejemplo, cuando mencionó al barrio Yungay, en el que reside, y en el que se encuentran también los estudios de Cooperativa.

