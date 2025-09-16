Síguenos:
Boric en décimas: "Es mi último 18 con la banda tricolor / pienso en irme, no hay dolor"

En la inauguración oficial de las fondas del Parque O'Higgins, en Santiago, el Presidente Gabriel Boric compartió este martes un conjunto de versos en décimas escritos de su "puño y letra", y que declamó ante una audiencia que se dividió entre adherentes y detractores.

"En La Pampilla o Santiago, Renaico o Puerto Montt / se desata la pasión y se celebra a destajo (...) He recorrido Chile entero, he visto orgullo en mi patria (...) Por eso le pongo esmero, le canto ésta, compadre / estas décimas de sangre, donde nazco y donde muero", expresó el Mandatario.

"Es mi último 18 con la banda tricolor / pienso en irme, no hay dolor / no hay lugar para mañosos / Es verdad, yo estoy dichoso del trabajo y la gestión", prosiguió.

El cierre de su poesía fue el siguiente: "Chilenos y chilenas, patria dulce de mi vida / no se acaba la partida, nunca seremos ajenos / Hoy y siempre lucharemos / para que Chile sea mejor / Yo les digo con ardor, no bajemos la bandera / Que brille siempre la estrella, ¡viva Chile; sí, señor!".

La intervención del Jefe de Estado fue aplaudida con entusiasmo, pero también recibió algunas pifias de público opositor: por ejemplo, cuando mencionó al barrio Yungay, en el que reside, y en el que se encuentran también los estudios de Cooperativa.

Las + leídas
