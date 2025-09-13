El comandante Rodrigo Pérez, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, conversó con Cooperativa sobre el aumento en el flujo en las rutas del país a pocos días de comenzar las Fiestas Patrias, dado que muchos aprovecharon de iniciar sus vacaciones de septiembre este viernes.

El oficial detalló el plan de acción de la institución, enfocado en la prevención de los accidentes de tránsito, tanto de los conductores como los propios peatones. En 2024 se registraron 61 víctimas fatales por siniestros viales en estas fechas: "Para nosotros cada número representa a una víctima, (pero también) a una familia, un esposo, un padre, una madre, un hijo, y que impacta pero no solo desde el entorno social, sino también del entorno vial en razón a estas estadísticas lamentables".

Asimismo, confirmó que las fiscalizaciones a vehículos particulares como de buses de pasajeros se reforzaron desde este viernes. "Controlamos los terminales, las rutas y las alertas de los pasajeros", explicó

"La idea es que estas fechas se transformen en una situación grata, de convivencia, de pasarlo bien, pero también preocupados por las medidas de seguridad que nos permitan llegar a buen destino a nuestros lugares", aseveró.

