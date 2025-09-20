A pesar de la lluvia que se ha registrado este sábado en Santiago, la celebración de Fiestas Patrias se ha desarrollado con normalidad en la fonda "Corazón de Chile", en el Parque Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa.

Un ambiente familiar, con música en vivo, comidas y diversos juegos, marcan la cuarta (y penúltima) jornada de festejos en este tradicional recinto.

