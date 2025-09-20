Con lluvia: el penúltimo día de festejos en las fondas del Estadio Nacional
Publicado:
Fotos Destacadas
Sevilla de Alexis y Suazo festejó con gol chileno ante Alavés su segunda victoria en La Liga
Valparaíso: Lluvias afectan fondas y ramadas del Parque Alejo Barrios
La Pampilla tuvo una noche estelar con Los Tres y Los Fabulosos Cadillacs
Fotos Recientes
Con lluvia: el penúltimo día de festejos en las fondas del Estadio Nacional
Sevilla de Alexis y Suazo festejó con gol chileno ante Alavés su segunda victoria en La Liga
Valparaíso: Lluvias afectan fondas y ramadas del Parque Alejo Barrios
A pesar de la lluvia que se ha registrado este sábado en Santiago, la celebración de Fiestas Patrias se ha desarrollado con normalidad en la fonda "Corazón de Chile", en el Parque Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa.
Un ambiente familiar, con música en vivo, comidas y diversos juegos, marcan la cuarta (y penúltima) jornada de festejos en este tradicional recinto.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados