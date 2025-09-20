Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado y chubascos
Santiago11.6°
Humedad80%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Con lluvia: el penúltimo día de festejos en las fondas del Estadio Nacional

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

A pesar de la lluvia que se ha registrado este sábado en Santiago, la celebración de Fiestas Patrias se ha desarrollado con normalidad en la fonda "Corazón de Chile", en el Parque Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa.

Un ambiente familiar, con música en vivo, comidas y diversos juegos, marcan la cuarta (y penúltima) jornada de festejos en este tradicional recinto.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados