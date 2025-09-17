Concepción y Laja desafían a la autoridad con fondas en horario extendido

Concepción inauguró oficialmente sus fondas de fiestas patrias con un detalle que generó sorpresa en el punto de prensa: las celebraciones funcionarán hasta las 2:00, pese a que Carabineros había planificado mantener su contingente dentro del recinto solo hasta la medianoche.

El general de Carabineros, Renzo Micono, reaccionó en vivo al enterarse de la extensión horaria: "Yo tenía entendido que las ramadas funcionaban hasta las 00:00 horas. Si se extiende hasta las 2:00, lo voy a consultar, porque no estaba informado de ese cambio".

El oficial explicó que a las 00:00 el contingente policial saldrá del interior de las fondas y se concentrará en la seguridad del anillo externo. "Si el recinto es municipal, el alcalde puede autorizar la extensión, pero lo hace bajo su responsabilidad".

De esta manera, el municipio de Concepción deberá reforzar la seguridad con guardias privados para garantizar el orden en las fondas y permitir que las celebraciones se extiendan hasta las 2:00 de la madrugada.

Laja mantiene el horario

En la comuna de Laja, bajo estado de excepción constitucional, el alcalde Vladimir Fica anunció que no acatará el bando militar que limita el horario de cierre a las 00:00.

La autoridad señaló que los contratos con artistas y proveedores se firmaron antes de la decisión del jefe de la Defensa Nacional y serán cumplidos.

"Nosotros tenemos una programación, tenemos artistas contratados hace bastante tiempo, por lo tanto esto no es de un día para otro cambiar las reglas del juego. Yo me voy a regir por lo que la ley me faculta, y eso es todo", expresó Fica.

El alcalde explicó que el municipio ya contaba con un protocolo de emergencia y seguridad, por lo que no considera necesario modificar las medidas existentes.

Así, en Laja, las fondas también funcionarán hasta las 2:00 de la madrugada durante estas fiestas patrias, pese a la restricción emitida por la Jefatura de la Defensa Nacional.