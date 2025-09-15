Biobío: Fondas de Concepción, Tomé y Florida funcionarán hasta las dos de la madrugada

Autoridades de la Región del Biobío informaron que el horario de funcionamiento de las fondas y ramadas en las comunas de Concepción, Tomé y Florida se extenderá hasta las 02:00 de la madrugada, despejando la preocupación de un cierre obligatorio a medianoche.

La incertidumbre surgió a raíz de un documento firmado en agosto -en el marco del estado de excepción- por el Jefe de la Defensa Nacional en las provincias de Arauco y Biobío, Arturo Oxley, que restringía el funcionamiento de este tipo de eventos entre las 00:00 y las 08:00 horas durante los días 17 y 21 de septiembre.

Inicialmente, el Gobierno había solicitado a los municipios de la Provincia de Concepción adherirse a dicha medida por motivos de seguridad, considerando una serie de hechos delictuales ocurridos en la zona en los últimos meses.

Sin embargo, tras un acuerdo entre las partes, se logró la extensión horaria de las ramads, la cual estará acompañada de un robusto plan de seguridad.

El compromiso incluye un reforzamiento de la vigilancia con guardias de seguridad privada, que complementarán la dotación policial de Carabineros, cuyo turno reforzado se extenderá hasta la medianoche.

Implementación de detectores de metales

Otra de las novedades para este año será la implementación de detectores de metales en los accesos a las ramadas, medida que busca evitar el ingreso de armas y otros elementos peligrosos, garantizando un ambiente seguro para los asistentes.

En el caso de Concepción, en esta oportunidad las fondas se realizarán en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, recinto cerrado que facilita el control de acceso y salida, a diferencia de años anteriores cuando se ubicaban en el Parque Bicentenario, un espacio más abierto.