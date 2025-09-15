Síguenos:
Del sol al paraguas: así será el tiempo en Fiestas Patrias

La Dirección Meteorológica de Chile entregó su pronóstico para las celebraciones de Fiestas Patrias. Entre lunes y miércoles, la Región Metropolitana tendrá jornadas cálidas, con máximas que bordearán los 26°C. Sin embargo, desde el jueves 18 la situación cambiará: se esperan lluvias desde el Biobío hacia el sur que se extenderán durante todo el fin de semana.

En Santiago existe la posibilidad de precipitaciones débiles el sábado 20, que no superarían los 5 milímetros. "Será algo pasajero y de corta duración", explicó el meteorólogo Andrés Moncada.

En el norte del país se mantendrá la nubosidad matinal conocida como camanchaca, que se disipa después del mediodía y no representa riesgos.

