El Parque O'Higgins ya se llena de "cuentas alegres"
Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: @Muni_Stgo
Una exitosa segunda jornada vivieron los fonderos del Parque O'Higgins este jueves, con un masivo público que disfrutó de las presentaciones de artistas como Amar Azul, King Savagge y Cachureos en el escenario principal.
Las celebraciones, que han generado "cuentas alegres" para los locatarios, continuarán este viernes con la música de Los Vásquez, Los Viking's 5 y Lucky Brown, prometiendo seguir atrayendo a miles de asistentes.
Escucha los detalles en el informe del periodista Cristian Aburto.