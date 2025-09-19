Una exitosa segunda jornada vivieron los fonderos del Parque O'Higgins este jueves, con un masivo público que disfrutó de las presentaciones de artistas como Amar Azul, King Savagge y Cachureos en el escenario principal.

Las celebraciones, que han generado "cuentas alegres" para los locatarios, continuarán este viernes con la música de Los Vásquez, Los Viking's 5 y Lucky Brown, prometiendo seguir atrayendo a miles de asistentes.

Escucha los detalles en el informe del periodista Cristian Aburto.

LEER ARTICULO COMPLETO