Este domingo acaban las celebraciones de Fiestas Patrias y con ello las tradicionales fondas que se celebran a lo largo del país. Sin embargo, esto no constituye un obstáculo para la ciudadanía, que espera seguir "tomando y comiendo rico", como si fuera el inicio de las festividades.

"A las 12:00 llegamos para almorzar acá y después retirarnos, fue el único día hoy (al que asistimos a las fondas) porque ayer estaba (sábado) lloviendo y tampoco tenía ganas, porque estaba caro. Esperamos comer harto y esperamos que esté barato"; relató una mujer a Cooperativa.

Otra persona contó que vino "para escuchar mucha cumbia y música tradicional (...). Espero comer rico y tomar algo rico y pasarla bien".

Por último, otra mujer relató que "hay que aprovechar de venir al Parque O'Higgins antes de las lluvias, hacía muchos años que no venía y el día está rico. Los niños tienen que dar una vueltecita también, es necesario desconectarse un poquito".

La última jornada de fondas está marcada por el remate de productos: "Los cinco días de fiesta han estado buenos. Los tres primeros, bien trabajados, permiten pagar el puesto y los restantes son de ganancias. (Ahora) hay que bajar los precios y no mantenerlos, para que haya una competencia justa", relató uno de los fonderos a Cooperativa, pese al precio alto de la licitación que han tenido que pagar.

