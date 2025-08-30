Síguenos:
Fiestas Patrias: Autoridades revisan preparativos en las principales fondas de Santiago

Con la cuenta regresiva en marcha para las Fiestas Fiestas, alcaldes y la Delegación Metropolitana revisaron este sábado los preparativos en las principales fondas que estarán disponibles en Santiago a partir del 17 de septiembre.

Tanto en la Semana de la Chilenidad del Parque Padre Hurtado, donde se esperan más de 350 mil asistentes, como en la Gran Fonda de Chile del Parque O'Higgins, el foco principal está puesto en robustecer las medidas de seguridad para garantizar celebraciones tranquilas en los eventos de mayor convocatoria de la capital.

