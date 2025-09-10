Fiestas Patrias: Los menús dieciocheros por hasta 50 mil pesos

La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, presentó esta mañana desde la Vega Central la canasta dieciochera de Odepa, con dos opciones de menús para estas Fiestas Patrias.

La canasta dieciochera está pensada para cuatro personas y tienen un valor entre $40.094 y $48.607 en supermercados, dependiendo del tipo de carne, mientras en otros proveedores los precios varías entre los $37.408 y $46.917.

En concreto, se trata de:

Opción 1 : Carne de vacuno (asado carnicero), trutro entero de pollo, longaniza, papas, lechuga, tomate, cebolla, cilantro, ají verde, limón, marraqueta, empanada de pino y carbón.

: Carne de vacuno (asado carnicero), trutro entero de pollo, longaniza, papas, lechuga, tomate, cebolla, cilantro, ají verde, limón, marraqueta, empanada de pino y carbón. Opción 2: Carne de vacuno (sobrecostilla), carne de cerdo (pulpa con hueso), longaniza, papas, lechuga, tomate, cebolla, cilantro, ají verde, limón, marraqueta, empanada de pino y carbón.

"Una misma canasta dieciochera puede variar entre 10.000 pesos. Estamos hablando entre 37.000 a 48 o 49.000 pesos, en total. Incluimos distintos cortes de carne, que tienen distintos precios", señaló la secretaria de Estado.

Asimismo, la ministra Fernández hizo un llamado a cotizar: "Las frutas y las verduras están más baratas en todo el país, en todos los lugares donde comparamos precios, cuando compramos en ferias libres. Mientras que las carnes, los cortes envasados en supermercados, sobre todo de carne de vacuno, también son más económicos".

Por otro lado, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana ha reforzado las fiscalizaciones a carnicerías, con el fin de garantizar que se vendan productos en buen estado, no vencidos y que se acredite su cadena de frío.