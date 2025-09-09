Fiestas Patrias: Sernac lanzó un cotizador de precios de productos

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) puso a disposición un cotizador a través de su página web, con el fin de que las personas puedan comparar los precios de diferentes productos y sus alternativas para las próximas Fiestas Patrias.

El director nacional del Sernac, Andrés Herrera, precisó que "entregamos esta plataforma para que las familias chilenas puedan cotizar y puedan hacer su canasta virtual de productos de Fiestas Patrias".

"Ahí hay productos cárnicos, es decir, carne de vacuno, de pollo, longanizas, por ejemplo, incluso cerdo. Y además, acompañamientos, bebestibles, verduras y también, postres. Y hay un cotizador especial para revisar los productos para elaborar empanadas al interior de la familia", explicó.

En concreto, se pueden mirar los más de 240.000 precios de 98 productos que ofrecen 1.200 locales en 177 comunas del país. Asimismo, los precios serán actualizados en los próximos días.

Los usuarios pueden ingresar la comuna donde realizan sus compras y encontrar las mejores alternativas.

La plataforma se puede encontrar en la página web de Sernac: https://www.sernac.cl/portal/619/w3-article-87018.html.