Fondas cerrarán con remates de empanadas, anticuchos y terremotos

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (referencial)
A pesar de la lluvia que cayó sobre la capital este sábado, la cuarta jornada de la Gran Fonda del Parque O'Higgins fue un éxito de público. La parrilla musical, con artistas como José Alfredo Fuentes, Christell, Los Charros de Lumaco, Zúmbale Primo y Nickoog, atrajo a miles de personas que no se detuvieron ante el mal tiempo.

Para este domingo, último día del evento, los fonderos han anunciado un "remate" de precios de empanadas, anticuchos y terremotos.

Escucha los detalles en el informe del periodista Cristian Aburto. 

