La Pampilla 2025: artistas y precios confirmados

La Municipalidad de Coquimbo anunció la parrilla de artistas que dará vida a la Pampilla 2025, "la fiesta más grande de Chile", con motivo de las Fiestas Patrias de este año: el evento, que se inaugurará el 16 de septiembre, se extenderá hasta el día 21.

En la presentación, la comuna destacó que habrá artistas locales, nacionales e internacionales en sus dos escenarios principales: Monumental y La Pérgola.

Pampilla 2025: artistas confirmados

Escenario Monumental

Los Fabulosos Cadillacs

Los Tres

Inti Illimani

Jere Klein

Bayron Fire

Macha y el Bloque Depresivo

Los Pincheira del Sur

Los Vikings 5

Santa Feria

Lucky Brown

María José Quintanilla

Red Bull Batalla de Exhibición

La animación de este escenario estará a cargo de Emilia Dides y Mario Cisternas.

Escenario La Pérgola

Los Charros de Lumaco

Pablo Chill-E

Pablito Pesadilla

Grupo Maihuén de Los Ángeles

Erick Berríos

Franco El Gorila

Axé Bahía

Los Pachangos

Los Gatos Buenos

Agua Santa

Viejos Negros

Charly y su nueva Albacora

Jorge Alis

La encargada de animar este segmento será Nabila del Mar.

Precios populares y accesibilidad

Con el objetivo de mantener el carácter familiar y accesible de la fiesta, Coquimbo determinó mantener los precios del año anterior, es decir una entrada general de 2.000 pesos, vehículo con conductor por 10.000 pesos y gratuidad para menores de 10 años, mayores de 60 y personas con discapacidad que presenten su credencial.